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Muhammad Sharaf Eldeen

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Un frente europeo y un viejo amigo: ¿qué le espera a Salah en Trebisonda?

M. Salah
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El Faraón llega a su sexta estación europea

La estrella egipcia Mohamed Salah está cerca de comenzar una nueva etapa en su carrera profesional, ya que se espera que firme mañana jueves con el Trabzonspor turco, en una operación como agente libre, tras el final de su trayectoria con el Liverpool inglés al concluir la temporada pasada.

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El Faraón egipcio pasó 9 temporadas con el Liverpool, en las que marcó 257 goles en 442 partidos, tras un acuerdo mutuo para rescindir su contrato de forma anticipada.

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    Trabzon en la temporada 2025-2026

    El Trabzonspor terminó la temporada pasada en el tercer puesto de la clasificación de la Superliga turca, tras sumar 69 puntos con 20 victorias, 9 empates y 5 derrotas, marcando 61 goles y encajando 39.

    Además, el equipo se coronó campeón de la Copa de Turquía por décima vez en su historia, después de vencer al Konyaspor por (2-1) en la final, gracias a los dos goles del delantero nigeriano Paul Onuachu.



    Este logro aseguró al Trabzonspor el acceso directo a la ronda de play-off, clasificatoria para la fase de liga de la Europa League. En caso de fracasar, pasará a disputar la Conference League.

    El sorteo deparó que el Trabzonspor se enfrente al ganador del duelo entre el Ferencváros húngaro y el Górnik Zabrze polaco, con el partido de ida a disputarse en su estadio el 20 de agosto, mientras que el de vuelta se jugará fuera de casa el 27 de agosto.



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  • Salah TrabzonsporGetty Images

    El primer partido de Salah con el Trabzonspor

    En cuanto al primer partido oficial del equipo en la nueva temporada, será el sábado 15 de agosto ante el Kasımpaşa a domicilio, en el marco de la liga turca, cinco días antes de disputar el enfrentamiento europeo.

    El Trabzonspor es el sexto club europeo en la trayectoria de Salah, tras el Basilea suizo, la Fiorentina y la Roma italianas, y el Chelsea y el Liverpool ingleses, mientras que jugó en Al Mokawloon Al Arab en Egipto antes de su despegue en el Viejo Continente.

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    El reencuentro se renovó después de 11 años

    El conjunto turco se apoya en gran medida en un grupo de jugadores con experiencia, encabezados por el delantero nigeriano Paul Onuachu, junto al portero André Onana, cedido por segunda temporada consecutiva desde el Manchester United, el defensa montenegrino Stefan Savić y el extremo albanés Ernest Muçi, bajo la dirección del entrenador Fatih Tekke.

    Salah volverá a coincidir con Stefan Savić, después de que ambos jugaran juntos en las filas de la Fiorentina en 2015, durante el período de cesión de la estrella egipcia desde el Chelsea.

    Asimismo, el capitán de Egipto compartirá equipo con el portero camerunés André Onana, al que ya se había enfrentado en la Premier League en los partidos entre Liverpool y Manchester United, marcándole 3 goles en 4 enfrentamientos.

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