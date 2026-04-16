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«Un fracaso intolerable»: Florentino Pérez les dice a los jugadores del Real Madrid que «no han estado a la altura de las expectativas» en una visita al vestuario tras la eliminación de la Liga de Campeones
Pérez nos enfrenta a una cruda realidad
Tras perder 4-3 en Múnich y quedar eliminado de la Liga de Campeones con un global de 6-4, Pérez bajó al vestuario y, aunque reconoció el esfuerzo, mostró profunda decepción. «Agradezco vuestro esfuerzo de hoy, pero la temporada ha sido una verdadera decepción para todos», habría dicho Pérez a jugadores y cuerpo técnico con el rostro serio. «Sabéis lo que exige ser del Real Madrid. Una temporada sin títulos es un fracaso, pero dos son intolerables».
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Los nuevos fichajes no logran destacar
El informe señala que la directiva está molesta porque los fichajes de verano, que costaron mucho dinero, apenas han aportado. El club invirtió cerca de 180 millones de euros en cuatro fichajes: Trent Alexander-Arnold, France Mastantuono, Álvaro Carreras y Dean Huijsen. Solo el lateral inglés fue titular en Múnich; Mastantuono entró en el descuento, mientras que Carreras y Huijsen ni siquiera jugaron, lo que cuestiona la estrategia de fichajes.
Además, el club pagó 60 millones de euros por Endrick, pero el delantero fue cedido al Olympique de Lyon en enero por decisión del entonces entrenador Xabi Alonso.
El futuro incierto de Arbeloa en el banquillo
Aunque Álvaro Arbeloa sigue al mando, su futuro como entrenador parece incierto. Pérez quiere mantenerlo en el banquillo hasta el final de la temporada, pero se ve como una medida para ganar tiempo mientras se busca un sucesor.
Esta temporada se ha dividido entre Xabi Alonso y Arbeloa, pero ninguno ha logrado devolver al Madrid a la senda de los títulos. Pérez admitió la falta de identidad del equipo, más evidente tras alinear un once sin ningún jugador español en la Liga de Campeones por primera vez en la historia del club.
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Una reivindicación de dignidad en la recta final
Antes de salir del vestuario, Pérez lanzó un ultimátum a sus jugadores: deben terminar la temporada con dignidad. El Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou, el 10 de mayo, está cerca. Les recordó que, aunque los títulos sean ya inalcanzables, deben mantener el nivel profesional hasta el último pitido del 24 de mayo.
«Ser jugador del Real Madrid es un privilegio, pero también una responsabilidad, y muchos no han estado a la altura», añadió. El equipo, nueve puntos atrás del líder, el Barça, recibe al Alavés en su siguiente encuentro.