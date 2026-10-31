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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Un final cinematográfico que lo asusta: Amorim advierte al Milan pese a derribar al Inter

AC Milán vs Inter Milán
AC Milán
Inter Milán
Serie A
R. Amorim
Italia
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Rúben Amorim admitió que su primera experiencia en el derbi della Madonnina resultó completamente distinta a lo que esperaba, después de guiar al Milan hacia la victoria sobre el Inter por 3-1, la tarde de este sábado, en la décima jornada de la Serie A.

No obstante, al mismo tiempo advirtió a la afición del Rossonero que no creyera que el camino está ya sembrado de victorias.

El triunfo llegó para darle a Amorim un fuerte impulso pocos días después de la abultada derrota en su propio estadio ante el Bolonia por 2-4, ya que el Milan logró ofrecer un arranque demoledor frente a su rival, durante el cual se puso por delante con dos goles en los primeros 10 minutos.

Diego Moreira fue una de las grandes figuras del encuentro, tras anotar de tiro libre y ofrecer dos asistencias a Christian Pulisic y Adrien Rabiot, mientras que Alessandro Bastoni recortó distancias con un cabezazo a la salida de un córner ejecutado por Hakan Çalhanoğlu.

  • Amorim revela el secreto de su superioridad sobre el Inter

    Amorim declaró a la cadena DAZN: "Estaba contento con muchas cosas. Empezamos el partido muy bien, y ellos son muy fuertes en el juego aéreo, pero cambiamos la forma en que afrontamos el encuentro, y creo que estamos mejorando en comparación con otros partidos".

    Y añadió: "En la segunda parte conservamos el balón, y lo hicimos muy bien, y Luka Modric nos ayudó mucho. No fue un partido espectacular, pero sí una noche espectacular para nuestra afición, y era importante ganar después de lo que pasó el miércoles para poder seguir adelante". El técnico portugués destacó el impacto del regreso de algunos elementos que se habían ausentado en el duelo ante el Bolonia, al afirmar: "Fue un partido y una manera completamente diferentes. Sentí que el equipo estaba enfadado con el resultado anterior, pero tenemos que ser sinceros: Gyökeres, Moreira y Rabiot marcaron una gran diferencia, no solo por su calidad, sino también por sus características y por nuestra forma de trabajar en los entrenamientos".

    Vídeo: grave error arbitral en el derbi entre el Milan y el Inter

  • Un derbi diferente a todas las experiencias anteriores

    Amorim describió el ambiente de San Siro en el primer derbi que disputa como una experiencia excepcional, y dijo: "El ambiente es impresionante, y la pasión es completamente diferente a cualquier derbi que haya vivido antes".

    Y continuó: "Estoy muy contento por los jugadores, y la afición ha ganado una mayor confianza en el proyecto".

    Pero el exentrenador del Manchester United insistió en la necesidad de afrontar la victoria con realismo, y añadió: "Viviremos grandes noches como esta, y también pasaremos por malos momentos como el partido ante el Bolonia. Esto es parte del proceso".

    Y aclaró: "Es imposible cambiarlo todo en un solo día. Estoy muy contento y orgulloso de mis jugadores, pero ya estoy pensando en el próximo partido".

    Lee también: Tras el ataque a Karl, contraataque de Ballack contra el Bayern Múnich

  • El final de la película Top Gun: ¡la muerte del escolta!

    Amorim también se refirió a la ambición del propietario del club, Gerry Cardinale, de competir por el título de la Serie A, asegurando que el objetivo final es recuperar el scudetto.

    Y dijo: "Vamos a convertirnos en un equipo muy bueno, pero eso necesitará tiempo. El objetivo siempre, como dijo el señor Cardinale, es ganar el scudetto, pero tenemos que ser honestos, será muy difícil ganar el título en el primer año".

    Y concluyó con un tono irónico, en alusión a la película Top Gun, la favorita de Cardinale: "Lucharemos en cada partido, y nuestro objetivo en Milanello es volver a ganar el scudetto. Es una película estupenda, pero en la primera parte muere el acompañante, así que intentaré centrarme más en la segunda parte".

    Lee también: Vídeo: un comienzo de otra época: el Milan rememora el derbi de 1949

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