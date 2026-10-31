Rúben Amorim admitió que su primera experiencia en el derbi della Madonnina resultó completamente distinta a lo que esperaba, después de guiar al Milan hacia la victoria sobre el Inter por 3-1, la tarde de este sábado, en la décima jornada de la Serie A.

No obstante, al mismo tiempo advirtió a la afición del Rossonero que no creyera que el camino está ya sembrado de victorias.

El triunfo llegó para darle a Amorim un fuerte impulso pocos días después de la abultada derrota en su propio estadio ante el Bolonia por 2-4, ya que el Milan logró ofrecer un arranque demoledor frente a su rival, durante el cual se puso por delante con dos goles en los primeros 10 minutos.

Diego Moreira fue una de las grandes figuras del encuentro, tras anotar de tiro libre y ofrecer dos asistencias a Christian Pulisic y Adrien Rabiot, mientras que Alessandro Bastoni recortó distancias con un cabezazo a la salida de un córner ejecutado por Hakan Çalhanoğlu.