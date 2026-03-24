«Un final bonito»: la estrella del Manchester City da a entender que podría marcharse este verano tras ganar la final de la Carabao Cup

Al reflexionar sobre la victoria por 2-0 en la final de la Carabao Cup contra el Arsenal, celebrada el domingo en Wembley, Ake insinuó que la conquista del trofeo podría suponer su última actuación con la camiseta del City. Cuando se le preguntó por sus planes de cara al próximo mercado de fichajes de verano, el defensa ofreció una respuesta reveladora.

«No tengo ni idea, pero ganar la Carabao sin duda sería un bonito final», declaró Ake al Algemeen Dagblad mientras se encontraba concentrado con la selección. «Él [Guardiola] dijo que estaba muy orgulloso de mí y que había hecho un partido de primera. Hemos pasado por muchas cosas juntos en los últimos seis años».