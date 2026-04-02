¿Un fichaje sensacional tras su salida del FC Bayern? Al parecer, Leon Goretzka ha recibido una oferta astronómica

Según el informe, con esta iniciativa, el club al que está cedido Niclas Füllkrug pretende adelantarse a la Juventus de Turín en la pugna por el fichaje de la estrella del Bayern que se marcha. Al parecer, Goretzka es el candidato preferido del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri. Por lo tanto, los rossoneri le ofrecen a Goretzka un salario anual de cinco millones de euros más bonificaciones.

El club ya había confirmado a finales de enero que no renovaría el contrato de Goretzka con el campeón alemán. Goretzka ya podría haber abandonado el equipo de Múnich en invierno; según informes coincidentes de los medios de comunicación, tenía ante sí un contrato listo para firmar con el Atlético de Madrid. Sin embargo, Goretzka dejó claro por su parte que quería terminar la temporada en el FC Bayern y volver a luchar por el título con los muniqueses.

«Por mucho que me haya sentido honrado por el interés de otros grandes clubes internacionales, he tomado la decisión de terminar la temporada en el FC Bayern», comunicó el internacional hace unos meses. Afirmó que forma parte de un equipo con el que se divierte tanto dentro como fuera del campo y que, en Vincent Kompany, tiene un entrenador que ha vuelto a convertir al equipo en una auténtica unidad: «Me siento profundamente vinculado a este equipo y al club. ¡Nuestro objetivo común es volver a estar en la Marienplatz en mayo y celebrar los títulos más importantes junto a VOSOTROS!».