Según «Sport Bild», RB Leipzig sigue al jugador de 29 años. Martin Demichelis quiere jugar con dos mediocampistas y ve en Amiri el complemento ideal para Christoph Baumgartner.
Traducido por
¿Un fichaje sensacional en la Bundesliga? Un rival quiere a Nadiem Amiri, jugador del Mainz 05 y participante en el Mundial
El verano pasado ya se rumoreó sobre el interés de los «Bullen» en el centrocampista, aunque la operación no cuajó. También lo seguían el BVB y varios clubes de la Premier League; se dijo que era el fichaje preferido del técnico del Dortmund, Niko Kovac.
En Leipzig podría jugar la Champions la próxima temporada, pues el RB se clasificó tras quedar tercero. En cambio, el Mainz se quedó fuera de las competiciones europeas.
En el Mainz 05, el jugador de 29 años fue un pilar: pese a una lesión que lo mantuvo fuera un tiempo, disputó 35 partidos y sumó 17 goles y cuatro asistencias.
- Getty Images Sport
Amiri, convocado por Julian Nagelsmann para el Mundial
Sus buenas actuaciones convencieron al seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que lo incluyó en la lista de 26 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
En el torneo, entró como suplente ante Costa de Marfil y Paraguay, y contra los africanos asistió a Deniz Undav con un centro que acabó en el 1-1.
Su contrato con el Mainz 05 vence el 30 de junio de 2028, así que, de producirse un traspaso, el Leipzig debería pagar una indemnización que el club alemán solo podría cubrir con otras ventas. La posible salida del codiciado Yan Diomande aportaría el dinero necesario.