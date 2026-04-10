¿Un fichaje sensacional de Robert Lewandowski? El delantero del FC Barcelona se ha ofrecido a sí mismo a un club de primera línea

Lewandowski se ha mostrado evasivo sobre su futuro. Recientemente afirmó: «No lo sé, debo sentirlo. Por ahora no puedo decir nada, ni siquiera estoy seguro al 50 % del camino que quiero tomar. Aún no es el momento adecuado», declaró a principios de marzo. También se ha especulado con un posible fichaje en Arabia Saudí o en Estados Unidos.

Sobre el interés de Turín, la Gazzetta dello Sport informó de un encuentro entre Lewandowski y la Juventus tras el Polonia-Albania (2-1) de clasificación mundialista. En la Juve podría reemplazar a Dusan Vlahovic, cuyo contrato también vence y que interesa al Barça y al Bayern.

Bajo la dirección de Hansi Flick, ha perdido la titularidad, pero sigue jugando con regularidad y, como en la ida de cuartos de la Champions contra el Atlético, a veces entra en el once.