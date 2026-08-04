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«Un fichaje realmente inteligente»: Gary Cahill cree que Maxence Lacroix, por 52 millones de libras, alcanzará el «siguiente nivel» con Xabi Alonso en el Chelsea
Cahill respalda el fichaje de Lacroix por el Chelsea
El Chelsea ha completado oficialmente el fichaje del central de 26 años Lacroix procedente del Palace en una operación valorada en 52 millones de libras. El internacional francés ha firmado un contrato de seis años, hasta 2032, después de confirmar su deseo de buscar un nuevo desafío lejos de Selhurst Park. La llegada de Lacroix refuerza aún más la campaña de fichajes veraniega de Alonso junto a otras nuevas incorporaciones como Morgan Rogers, Danny Welbeck y Jordan Henderson.
- Sportimage
Cahill elogia un inteligente fichaje defensivo
El excapitán del Chelsea, Cahill, cree que la incorporación de Lacroix representa una maniobra muy inteligente en el mercado de fichajes para su antiguo club.
En declaraciones a la web oficial del club, Cahill compartió su opinión: "Es un gran jugador y es un fichaje realmente inteligente. Creo que además está en una edad estupenda ahora y ha tenido la experiencia de jugar con regularidad en la Premier League.
"Todavía tiene muchos años por delante para progresar y aprender. Y llegar a un club como el Chelsea le da esa plataforma para dar el siguiente paso.
"Obviamente ha participado en el Mundial con la selección francesa y se ha colocado en ese escaparate y ya tiene ese tipo de pedigrí. Pero, de nuevo, igual que cuando me fui al Chelsea, tienes esa oportunidad de llevar tu carrera al siguiente nivel".
El excapitán destaca la plataforma de Stamford Bridge
Cahill cree que la experiencia de Lacroix en el Palace y sus actuaciones en el Mundial, donde Francia terminó cuarta, le aportan una base inestimable para competir al máximo nivel.
Ampliando su valoración sobre el defensa, Cahill afirmó: "Simplemente creo que es un gran jugador, es un fichaje realmente bueno y un movimiento que seguro que afronta con muchas ganas de ponerse manos a la obra y de arrancar con buen pie.
"Yo estuve en el Palace un par de años y disfruté de mi etapa allí. Él ha hecho lo mismo y ha progresado mientras ha estado allí.
"Es un gran paso para él, pero también para el club, y será emocionante verle llegar y empezar aquí".
- APL
Se acerca el estreno liguero del Fulham
Tras perderse los amistosos de pretemporada contra Western Sydney Wanderers y Tottenham, Lacroix se prepara para incorporarse al equipo de Alonso en los próximos días. El nuevo defensa tiene como objetivo sumar minutos valiosos durante el resto de la pretemporada para coger ritmo de competición y comprensión táctica. Su primera prueba oficial con el Chelsea llegará en su estreno en la Premier League a domicilio ante su rival del oeste de Londres, el Fulham, el 24 de agosto.
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