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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

Un fichaje que hizo historia: un mercato marroquí-egipcio acapara las miradas

Fichajes
M. Salah
S. Abdulhamid
A. Bouaddi
O. Marmoush
I. Saibari
S. Amrabat
B. El Khannouss
J. Hadjam
M. Mohamed
H. Hassan
E. Skhiri
I. Diop
A. Aznou
R. Ait Nouri
N. El Aynaoui
Egipto
Arabia Saudita
Marruecos
Argelia
Túnez

El mercado de fichajes de verano de 2026 fue testigo de destacados movimientos de jugadores árabes, después de que las grandes ligas europeas cerraran las puertas del registro la noche del martes 1 de septiembre, en una ventana que presenció fichajes históricos y notables cambios en el destino de varias estrellas árabes.

El marroquí Ayoub Bouaddi encabezó la lista de los fichajes árabes más caros, tras su traspaso del Lille francés al Manchester City, mientras que Mohamed Salah inició una nueva experiencia fuera de Inglaterra con su traspaso al Trabzonspor turco.

  • Bouâdi hace historia

    El marroquí Ayoub Bouaddi se marchó del Lille francés al Manchester City con un contrato que se extiende por cinco años, según confirmó la agencia de noticias británica.

    El Manchester City cerró su fichaje de Bouaddi, de 18 años, procedente del Lille francés, en una operación récord que alcanzó los 68,5 millones de libras esterlinas, es decir, cerca de 116,6 millones de dólares.

    Con esta enorme cifra, el traspaso de Bouaddi superó el registro anterior del fichaje más caro de salida de la liga francesa hacia un club extranjero, y el jugador marroquí se convirtió además en protagonista del traspaso más caro de la historia del fútbol árabe.

    La operación sitúa al joven centrocampista marroquí dentro del proyecto del Manchester City para reconstruir su línea media, después de que el club invirtiera enormes sumas en reforzar esta demarcación durante el mercado de fichajes de verano.



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  • La sorpresa de Mohamed Salah: fichajes egipcios

    Mohamed Salah puso fin a su vínculo con el Liverpool tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el club inglés, antes de firmar un contrato por dos años con el Trabzonspor.

    El capitán de la selección de Egipto percibirá un salario anual de 17 millones de euros, para iniciar una nueva experiencia en la liga turca después de largos años en las filas del Liverpool.

    Salah inauguró su andadura con el equipo turco marcando 3 goles en 3 partidos de liga hasta el momento.



    El internacional egipcio Omar Marmoush dejó las filas del Manchester City para incorporarse al Tottenham, en una operación que incluye una cláusula de compra obligatoria por valor de 58,5 millones de euros, que se activará en el verano de 2027. Marmoush se convierte así en el tercer egipcio en vestir la camiseta del Tottenham, después de Ahmed Hossam Mido y Hossam Ghaly.

    Tras su brillante actuación en el Mundial, Haitham Hassan se marchó del Real Oviedo español para unirse al Celtic escocés con un contrato que se extiende por cuatro temporadas.

    También Mostafa Mohamed pasó del Nantes francés al Konyaspor turco, y firmó un contrato de tres temporadas. El movimiento llega en busca de una mayor oportunidad de participación y continuidad, después del periodo que el delantero egipcio pasó en la liga francesa, que vivió una gran crisis antes de su salida.

  • Fuertes movimientos marroquíes: Sibari, rumbo al Bayern

    La estrella marroquí Ismael Saibari rentabilizó su brillante actuación en el Mundial y se marchó oficialmente del Eindhoven neerlandés al Bayern Múnich alemán durante el mercado de fichajes de verano de 2026, en una destacada operación para reforzar el centro del campo del conjunto bávaro. El jugador marroquí firmó un contrato que se extiende hasta 2031 durante su participación en el Mundial, mientras que varios informes señalaron que el valor de la operación alcanzó los 55 millones de euros.



    Por su parte, Sofyan Amrabat regresó a la liga neerlandesa por la puerta del Ajax de Ámsterdam, después de rescindir su contrato con el Fenerbahçe turco de mutuo acuerdo.

    El Ajax anunció el fichaje del centrocampista marroquí en una operación como agente libre, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2028.

    El internacional marroquí Issa Diop se había marchado del Fulham inglés al Ipswich Town, con un contrato que dura hasta 2030. Asimismo, Adam Aznou regresó a la liga española, cedido por el Everton inglés al Málaga.

    El club alemán Leipzig anunció que ha completado el fichaje del internacional marroquí Neil El Aynaoui, procedente de la Roma en calidad de cedido, tras los vaivenes que vivió la operación y que estuvieron a punto de arruinarla.



    Y Neil El Aynaoui declaró al sitio oficial del Leipzig: "El Leipzig goza de una excelente reputación, y su estilo de juego, con su gran intensidad, su dinamismo y su ambición por la posesión del balón, encaja perfectamente conmigo y con mis puntos fuertes. Estoy deseando incorporarme al Leipzig, conocer la ciudad y afrontar los próximos retos en la Bundesliga, la Liga de Campeones de Europa y la Copa de Alemania".

    Y del Al Qadisiyah saudí al Benfica se marchó el marroquí Sofian El Karouani, en una operación que incluye una cláusula que otorga al club portugués la opción de comprar su contrato de forma definitiva antes de junio de 2027.



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  • Hajjam y Skhiri, y el golpe de Aït-Nouri

    El club inglés Brighton anunció el fichaje del lateral argelino Jaouen Hadjam, procedente del Young Boys suizo, con un contrato que se extiende hasta el verano de 2031. El Brighton no reveló el importe económico de la operación, mientras que Mike Cave, director deportivo del club, dio la bienvenida al jugador, subrayando que Hadjam será una incorporación destacada para el equipo y reforzará las opciones defensivas ya existentes.

    Otra operación argelina estuvo a punto de acaparar los titulares, ya que el Manchester United buscó incorporar al lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri en las últimas horas del mercado, pero la condición impuesta por su equipo, el Manchester City, de establecer una cláusula de compra obligatoria al final de la cesión del jugador, echó a perder la operación, y el Manchester United se retiró de ella, según Sky Sports.

    Por otro lado, el tunecino Ellyes Skhiri regresó al Colonia alemán procedente del Eintracht Fráncfort.

    Skhiri, de 31 años, ya había jugado en el Colonia entre 2019 y 2023, antes de su traspaso al Eintracht Fráncfort.

    Varios informes señalaron que el Colonia pagó 2,3 millones de dólares para recuperar los servicios de Skhiri.



    Skhiri declaró: "Estoy muy contento de volver. Me he encontrado con algunas caras conocidas", y afirmó: "No perdí el contacto con el Colonia ni con algunas personas de aquí".

  • Arabia Saudí, en la imagen

    El club francés Lens decidió activar la cláusula de compra del contrato del lateral derecho saudí Saud Abdulhamid procedente de la Roma italiana, para que continúe su trayectoria con el equipo con un contrato que se extiende hasta el año 2029.

    Durante su etapa de cesión, Abdulhamid contribuyó a que el Lens conquistara la Copa de Francia, además de asegurar la clasificación para disputar la Liga de Campeones de Europa esta temporada.

    El jugador se incorporó al Lens en julio de 2025, y necesitó algo de tiempo para adaptarse antes de imponerse, ya que disputó 14 partidos de un total de 17 durante la segunda mitad de la temporada pasada, convirtiéndose en el primer saudí en jugar en la competición de la liga francesa.