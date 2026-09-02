La estrella marroquí Ismael Saibari rentabilizó su brillante actuación en el Mundial y se marchó oficialmente del Eindhoven neerlandés al Bayern Múnich alemán durante el mercado de fichajes de verano de 2026, en una destacada operación para reforzar el centro del campo del conjunto bávaro. El jugador marroquí firmó un contrato que se extiende hasta 2031 durante su participación en el Mundial, mientras que varios informes señalaron que el valor de la operación alcanzó los 55 millones de euros.









Por su parte, Sofyan Amrabat regresó a la liga neerlandesa por la puerta del Ajax de Ámsterdam, después de rescindir su contrato con el Fenerbahçe turco de mutuo acuerdo.

El Ajax anunció el fichaje del centrocampista marroquí en una operación como agente libre, con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2028.

El internacional marroquí Issa Diop se había marchado del Fulham inglés al Ipswich Town, con un contrato que dura hasta 2030. Asimismo, Adam Aznou regresó a la liga española, cedido por el Everton inglés al Málaga.

El club alemán Leipzig anunció que ha completado el fichaje del internacional marroquí Neil El Aynaoui, procedente de la Roma en calidad de cedido, tras los vaivenes que vivió la operación y que estuvieron a punto de arruinarla.









Y Neil El Aynaoui declaró al sitio oficial del Leipzig: "El Leipzig goza de una excelente reputación, y su estilo de juego, con su gran intensidad, su dinamismo y su ambición por la posesión del balón, encaja perfectamente conmigo y con mis puntos fuertes. Estoy deseando incorporarme al Leipzig, conocer la ciudad y afrontar los próximos retos en la Bundesliga, la Liga de Campeones de Europa y la Copa de Alemania".

Y del Al Qadisiyah saudí al Benfica se marchó el marroquí Sofian El Karouani, en una operación que incluye una cláusula que otorga al club portugués la opción de comprar su contrato de forma definitiva antes de junio de 2027.







