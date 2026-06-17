¿Un fichaje estrella para su debut? Ruben Amorim quiere a la estrella del PSG como primer refuerzo del AC Milan

El delantero de 24 años, que no siempre es titular en París, encaja en el perfil que busca el nuevo entrenador del Milan. El principal obstáculo es el precio.

Según la Gazzetta, el PSG valora al jugador en unos 40 millones de euros, cantidad que, aunque asequible, sobrecargaría el presupuesto milanés.

Por ello, el Milan estudia fórmulas de traspaso creativas y negocia una cesión con obligación de compra para 2027, lo que permitiría aplazar el pago hasta el ejercicio 2025-2026.