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¿Un fichaje estrella para el Bayer Leverkusen? Una leyenda del Atlético de Madrid podría sustituir a Kasper Hjulmand en Leverkusen

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Filipe Luís

El Bayer Leverkusen está cerca de un cambio sorpresivo en el banquillo: tras la salida de Kasper Hjulmand, Filipe Luis asumiría el cargo en la Bundesliga.

Así lo informa Sky. Las negociaciones entre los directivos del club y la leyenda de 40 años del Atlético de Madrid ya han comenzado y avanzan rápido.

  • Luis, quien hasta principios de marzo dirigía al Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, es la prioridad de la dirección deportiva. Aunque el Leverkusen tiene listas las opciones B y C, todo indica que apostará por el técnico brasileño.

    El momento del fichaje es estratégico: Bayer anunciará la salida de Hjulmand solo cuando el nuevo técnico firme su contrato.

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    Filipe Luis es una leyenda del Atlético de Madrid

    El técnico danés llegó a Leverkusen tras la destitución relámpago de Erik ten Hag, quien la temporada pasada fue despedido tras la segunda jornada. Hjulmand firmó un contrato hasta 2027, pero no cumplió las expectativas y no clasificó al Bayer para la Liga de Campeones.

    Con Luis, el Leverkusen sumaría amplia experiencia internacional y el prestigio de los grandes escenarios. Como jugador, el extremo disputó 333 partidos oficiales con el Atlético y 44 con la selección brasileña. Tras retirarse el 1 de enero de 2024 en Flamengo, inició allí una prometedora carrera como entrenador.

  • Leverkusen: ¿Luis, Glasner o Iraola?

    En septiembre de 2024 asumió el Flamengo y triunfó de inmediato: ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores. Por eso sorprendió su salida en marzo.

    En Leverkusen dan por hecho que Hjulmand no seguirá y suenan los nombres de Oliver Glasner y Andoni Iraola, con el austriaco como favorito de Rolfes.

    Sin embargo, el austriaco es muy ambicioso: «Para mí lo decisivo es el proyecto. ¿Podemos ganar la Liga de Campeones? Eso me emociona. Busco un reto», declaró en RTL/ntv