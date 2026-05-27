Así lo informa Sky. Las negociaciones entre los directivos del club y la leyenda de 40 años del Atlético de Madrid ya han comenzado y avanzan rápido.
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¿Un fichaje estrella para el Bayer Leverkusen? Una leyenda del Atlético de Madrid podría sustituir a Kasper Hjulmand en Leverkusen
Luis, quien hasta principios de marzo dirigía al Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, es la prioridad de la dirección deportiva. Aunque el Leverkusen tiene listas las opciones B y C, todo indica que apostará por el técnico brasileño.
El momento del fichaje es estratégico: Bayer anunciará la salida de Hjulmand solo cuando el nuevo técnico firme su contrato.
- AFP
Filipe Luis es una leyenda del Atlético de Madrid
El técnico danés llegó a Leverkusen tras la destitución relámpago de Erik ten Hag, quien la temporada pasada fue despedido tras la segunda jornada. Hjulmand firmó un contrato hasta 2027, pero no cumplió las expectativas y no clasificó al Bayer para la Liga de Campeones.
Con Luis, el Leverkusen sumaría amplia experiencia internacional y el prestigio de los grandes escenarios. Como jugador, el extremo disputó 333 partidos oficiales con el Atlético y 44 con la selección brasileña. Tras retirarse el 1 de enero de 2024 en Flamengo, inició allí una prometedora carrera como entrenador.
Leverkusen: ¿Luis, Glasner o Iraola?
En septiembre de 2024 asumió el Flamengo y triunfó de inmediato: ganó el Brasileirao y la Copa Libertadores. Por eso sorprendió su salida en marzo.
En Leverkusen dan por hecho que Hjulmand no seguirá y suenan los nombres de Oliver Glasner y Andoni Iraola, con el austriaco como favorito de Rolfes.
Sin embargo, el austriaco es muy ambicioso: «Para mí lo decisivo es el proyecto. ¿Podemos ganar la Liga de Campeones? Eso me emociona. Busco un reto», declaró en RTL/ntv.