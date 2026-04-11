Un fichaje argelino llama la atención del Al Ahly egipcio

El Al Ahly egipcio quiere reforzar su plantilla en el próximo mercado de verano para recuperar el dominio nacional y competir con fuerza en el continente.

Hoy sábado recibe al Smouha en el Estadio Internacional de El Cairo, en la segunda jornada de la fase final de la Liga Egipcia.

Tras el empate 1-1 contra Cerámica Cleopatra en la primera jornada, el equipo busca su primera victoria para satisfacer a su afición.

El Al Ahly es tercero con 40 puntos y Smouha sexto con 31, así que la victoria es vital para ambos.

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