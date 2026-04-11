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Karim Malim

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Un fichaje argelino llama la atención del Al Ahly egipcio

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El «Genio Rojo» planea el futuro

El Al Ahly egipcio quiere reforzar su plantilla en el próximo mercado de verano para recuperar el dominio nacional y competir con fuerza en el continente.

Hoy sábado recibe al Smouha en el Estadio Internacional de El Cairo, en la segunda jornada de la fase final de la Liga Egipcia.

Tras el empate 1-1 contra Cerámica Cleopatra en la primera jornada, el equipo busca su primera victoria para satisfacer a su afición.

El Al Ahly es tercero con 40 puntos y Smouha sexto con 31, así que la victoria es vital para ambos.

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  • Un talento argelino que acapara todas las miradas

    El joven argelino Abdelrahman Zawi, quien guió a la selección sub-17 a la final de la Copa Africana de Naciones tras quedar segundo en el torneo de la Unión de Norteafricanos en Bengasi, ha llamado la atención del Al-Ahly.

    En la final contra Egipto marcó el gol de la victoria y llevó a los Verdes a la fase final de la Copa Africana, que se disputará el próximo verano en Marruecos.

    Su actuación atrajo a ojeadores de varios grandes clubes.

    • Anuncios

  • El sueño de convertirse en profesional siguiendo los pasos de Saeed

    Según Marruecos Fut, Zawi atrajo a los ojeadores del Al Ahly tras marcar el único gol en Argelia-Egipto.

    El joven jugador está ilusionado con su primera experiencia profesional en el Al Ahly y sueña con seguir los pasos de la estrella argelina Amir Saoud, quien comenzó su carrera en el club egipcio antes de brillar en varios equipos árabes.

    Aunque milita en el Mouloudia de Makhadma, de una división inferior argelina, su reciente nivel ha llamado la atención de varios clubes tras los elogios del seleccionador argelino, Amine Djimou.

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  • Grandes ambiciones y un reto continental

    El jugador habló de sus ambiciones de futuro y afirmó: «Mi objetivo es brillar en la próxima fase final de la Copa Africana de Naciones y, por qué no, alzarme con el título continental. Pero lo más importante es asegurarnos la clasificación para la fase final del Mundial de esta categoría, ya que contamos con un equipo fuerte y cohesionado».

    El sorteo colocó a Argelia en el Grupo D con Senegal, Sudáfrica y Ghana, un sector exigente.

    Sobre su gran actuación en el torneo de Bengasi, Zawi afirmó: «Todo se lo debo al cuerpo técnico y a mis compañeros. En el gol ante Egipto seguí las instrucciones del entrenador y, gracias a Dios, contribuí a la clasificación para la Copa Africana de Naciones».

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