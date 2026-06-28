«Un faro de brillantez radiante»: Ryan Reynolds y Rob Mac se despiden de la leyenda Paul Mullin tras la confirmación por parte del Wrexham de la rescisión del contrato del delantero

Los copropietarios del Wrexham rindieron emotivos homenajes a Mullin tras anunciar su salida del club tras cinco años en el norte de Gales. El delantero, clave en el ascenso de la National League a la Championship, fue aclamado como una figura transformadora para el equipo y la comunidad.

En Instagram, McElhenney lo celebró: «No hay sentimiento más poderoso que saber que formamos parte de algo mayor que nosotros. Nos da sentido y propósito. Nos recuerda que, en triunfos y tragedias, nunca estamos solos. Siempre hay alguien dispuesto a levantarnos cuando caemos. Pero hay personas excepcionales que marcan el camino con luz propia y nos invitan a seguirles. Aunque su brillo parezca inalcanzable, su ejemplo nos eleva como colectivo. Nos hacen creer. Gracias, @paulmullin12, por ser ese faro para el club y la comunidad. Gracias por mostrarnos lo posible. Gracias por hacernos creer».







