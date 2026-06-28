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«Un faro de brillantez radiante»: Ryan Reynolds y Rob Mac se despiden de la leyenda Paul Mullin tras la confirmación por parte del Wrexham de la rescisión del contrato del delantero
Un homenaje de Hollywood a un icono de Wrexham
Los copropietarios del Wrexham rindieron emotivos homenajes a Mullin tras anunciar su salida del club tras cinco años en el norte de Gales. El delantero, clave en el ascenso de la National League a la Championship, fue aclamado como una figura transformadora para el equipo y la comunidad.
En Instagram, McElhenney lo celebró: «No hay sentimiento más poderoso que saber que formamos parte de algo mayor que nosotros. Nos da sentido y propósito. Nos recuerda que, en triunfos y tragedias, nunca estamos solos. Siempre hay alguien dispuesto a levantarnos cuando caemos. Pero hay personas excepcionales que marcan el camino con luz propia y nos invitan a seguirles. Aunque su brillo parezca inalcanzable, su ejemplo nos eleva como colectivo. Nos hacen creer. Gracias, @paulmullin12, por ser ese faro para el club y la comunidad. Gracias por mostrarnos lo posible. Gracias por hacernos creer».
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Construyendo la leyenda del Wrexham
Mullin llegó al Racecourse Ground procedente del Cambridge United en 2021, tras ser máximo goleador de la League Two. Marcó 110 goles en 172 partidos y fue tres veces Jugador de la Temporada, récord del club. Se marcha como el noveno máximo goleador de la entidad.
Reynolds lo despidió con estas palabras: «Cada día en el Wrexham, dentro y fuera del campo, Paul mostró valentía, tenacidad y humanidad. Por bajo que cayéramos, nunca perdimos la esperanza, porque teníamos al lado a un auténtico superhombre capaz de convertir los últimos minutos en un milagro. Dio esperanza no solo a un equipo, sino a toda una ciudad y al mundo entero. Eso es lo que hace que Paul sea extraordinario. @paulmullin12, espero que comprendas cómo has cambiado Wrexham y cómo nos has cambiado a todos. Es un honor haberte visto hacer realidad lo imposible y te estaré eternamente agradecido. Y sé que nunca dejarás de luchar por lo que más importa».
«Después de todo lo que he hecho...»
A pesar de su condición de héroe, los últimos 18 meses de Mullin fueron duros. Tras una operación, cayó en desgracia y pasó la temporada 2025-26 lejos del club. Después de un breve paso por el Wigan Athletic, que se truncó en enero, fichó por el Bradford City de la League One para terminar la campaña.
A principios de este año, Mullin admitió que le costó asimilar el repentino final de su etapacomo protagonista de los Red Dragons. Declaró a los periodistas: «Es algo que me ha resultado bastante complicado durante los últimos 18 meses. Fue algo totalmente inesperado, después de todo lo que había hecho y tras pasar por la operación. En realidad, todo terminó ahí, lo cual fue difícil de aceptar, pero así es el fútbol, ya sabes. Nunca lo aceptaré, pero así es el fútbol: hay que seguir adelante».
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Un legado duradero en el hipódromo
El entrenador Phil Parkinson, quien dirigió a Mullin en sus años más prolíficos, elogió su contribución al club. Durante ese periodo, el Wrexham logró tres ascensos consecutivos hasta llegar a la Championship, y Mullin fue uno de los diez jugadores que permaneció en la plantilla.
Parkinson declaró: «Le deseo a Paul todo lo mejor. Este acuerdo le da tiempo para encontrar el club adecuado. No se puede subestimar su papel en la historia del Wrexham Football Club en los últimos cinco años, con tantos goles memorables. Nuestros aficionados siempre lo recordarán».