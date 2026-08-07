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Un fallo garrafal: la estrella del Barcelona, un "enigma desconcertante" en el Camp Nou

FEATURES
Primera División
Barcelona
A. Balde
João Cancelo
H. Flick
España

El FC Barcelona se encamina hacia el inicio de temporada con un vacío previsible en la posición de lateral izquierdo.

João Cancelo todavía negocia su regreso al Barcelona, mientras que Alejandro Balde no ha podido arrancar realmente, debido a problemas físicos que le han impedido entrenar con normalidad durante toda la pretemporada de cara al nuevo curso.

El diario AS explicó que los problemas de Balde no le han permitido participar ni un solo minuto, ni en el partido amistoso ante el Birmingham ni en los dos encuentros de preparación que disputó el equipo del técnico Hansi Flick en el marco de la pretemporada.

El hermetismo que rodea al estado físico de Balde hace difícil saber si sufre con certeza un problema de espalda, por una hernia, una lesión que ya padeció en el pasado, o si sufre un dolor en la zona del pubis, lo que resultaría más preocupante.

Alejandro Balde perdió su puesto de titular la temporada pasada tras la llegada de Cancelo, y no participó en el Mundial.

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    Baldé desperdicia una buena oportunidad para convencer a Flick

    Baldé tenía, en teoría, durante el actual periodo de preparación, una buena oportunidad para recuperar su titularidad y convencer a Flick de que la merece.

    El técnico alemán ya había insinuado en más de una ocasión durante la temporada pasada que Baldé necesitaba mejorar aún más su nivel, porque posee las cualidades que se lo permiten.

    De hecho, durante la primera temporada de Flick al frente del cuerpo técnico del Barcelona, la campaña de Baldé fue más que buena.

    El propio entrenador se pronunció, cuando fue preguntado por la situación de Baldé al final de la concentración que el equipo realizó en Inglaterra, y dijo que el lateral mejora día a día.

    Flick expresó su esperanza de que el sábado pueda disputar algunos minutos en el partido triangular en el que el Barcelona participará en la ciudad de Udine frente al equipo local y al Nottingham Forest.

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