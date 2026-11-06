Un exjugador del Rangers sentía «lástima» por Derek McInnes, pero ahora cree que uno de los dos grandes del Old Firm puede luchar por el título tras encadenar 11 partidos sin perder
McInnes estuvo a punto de darle el título al Hearts
El Hibernian será su rival en esa final el 13 de diciembre, en la que McInnes buscará el primer título de su etapa al frente del Rangers. Aceptó regresar a Glasgow durante el verano, después de haber rechazado anteriormente propuestas procedentes de esa zona.
El técnico de 55 años, que jugó en Ibrox, se quedó a las puertas de conquistar un sorprendente título de liga con el Hearts la temporada pasada. En lugar de intentarlo de nuevo en Edimburgo, optó por probar suerte con un club que aspira habitualmente al más prestigioso de los títulos.
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El Rangers ha recuperado su buen nivel tras los tropiezos iniciales
Trabajar bajo la máxima presión como entrenador nunca es fácil, y el Rangers tuvo un comienzo algo titubeante que suscitó preguntas incómodas sobre su técnico. Sin embargo, esas dudas se han disipado considerablemente en las últimas semanas.
Hay que remontarse al 27 de agosto y a un partido de la eliminatoria de acceso a la Conference League contra el Jablonec para encontrar la última derrota del Rangers. A mediados de septiembre, el equipo logró dos victorias que le levantaron la moral ante su eterno rival, el Celtic, en un plazo de ocho días.
El Rangers ocupa ahora el segundo puesto de la Premiership, a cuatro puntos del Celtic y con un partido menos, y empieza a soñar con que la temporada 2026-27 le depare títulos en varios frentes.
¿Saboreará McInnes la conquista de títulos en su temporada de debut?
Preguntado por si eso puede suceder ahora que McInnes ha superado su lento arranque, el exdefensa del Rangers Ball, que habló en colaboración con NetBet Casino, declaró a GOAL: «Me dio pena Derek. Lo conozco bastante bien y hablé con él justo antes de que empezara la temporada. Tenía muchas ganas de comenzar.
«Había tenido la oportunidad de entrenar al Rangers en numerosas ocasiones, pero la rechazó porque, personalmente, quizá no era el momento adecuado. Y, por cómo empezó la temporada, me dio muchísima pena. El equipo no terminaba de funcionar y había algunos jugadores nuevos, pero no creo que estuvieran a la altura de la exigencia y la pasión que Derek pide a sus jugadores.
«Pero el fútbol y el deporte son así, muy imprevisibles. Cuando disputas dos derbis del Old Firm muy seguidos y consigues resultados positivos, cambian por completo la confianza, la dinámica del club y la fe de los jugadores.
«Ahora, obviamente, todavía van un poco a remolque, pero están mostrando más, han firmado grandes actuaciones y se acerca una final de copa contra el Hibernian. Así que Derek está ahora donde quería estar.
«Sabe que tiene el objetivo de jugar al fútbol que quiere. Creo que los jugadores están empezando a responder a lo que exige jugar en Ibrox. Ibrox es un lugar difícil para jugar, tanto para el equipo local y su afición como para el visitante y la suya, porque quieren ver fútbol total, entrega y determinación, pero hay que practicar el estilo de juego que exige la afición del Rangers.
«Hay que tomar la iniciativa y ganar los duelos, pero también demostrar que tienes la calidad necesaria para llevar esa camiseta. Por fin están terminando de ajustar todo eso. Con Derek al frente, ojalá pueda llegar hasta el final».
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Gerrard, el último entrenador en conquistar el título de la Premiership
El Rangers llegará al parón internacional de noviembre después de visitar al St Mirren el sábado, en un partido que le brindará otra oportunidad para mantener el impulso y la confianza colectiva.
McInnes vuelve a sonreír tras conseguir transmitir su mensaje y su filosofía. El reto ahora es mantener el empuje hasta final de año, conquistar un trofeo por el camino y empezar a perseguir el primer título de la máxima categoría desde el memorable triunfo de Steven Gerrard en la temporada 2020-21.
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