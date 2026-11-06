Preguntado por si eso puede suceder ahora que McInnes ha superado su lento arranque, el exdefensa del Rangers Ball, que habló en colaboración con NetBet Casino, declaró a GOAL: «Me dio pena Derek. Lo conozco bastante bien y hablé con él justo antes de que empezara la temporada. Tenía muchas ganas de comenzar.

«Había tenido la oportunidad de entrenar al Rangers en numerosas ocasiones, pero la rechazó porque, personalmente, quizá no era el momento adecuado. Y, por cómo empezó la temporada, me dio muchísima pena. El equipo no terminaba de funcionar y había algunos jugadores nuevos, pero no creo que estuvieran a la altura de la exigencia y la pasión que Derek pide a sus jugadores.

«Pero el fútbol y el deporte son así, muy imprevisibles. Cuando disputas dos derbis del Old Firm muy seguidos y consigues resultados positivos, cambian por completo la confianza, la dinámica del club y la fe de los jugadores.

«Ahora, obviamente, todavía van un poco a remolque, pero están mostrando más, han firmado grandes actuaciones y se acerca una final de copa contra el Hibernian. Así que Derek está ahora donde quería estar.

«Sabe que tiene el objetivo de jugar al fútbol que quiere. Creo que los jugadores están empezando a responder a lo que exige jugar en Ibrox. Ibrox es un lugar difícil para jugar, tanto para el equipo local y su afición como para el visitante y la suya, porque quieren ver fútbol total, entrega y determinación, pero hay que practicar el estilo de juego que exige la afición del Rangers.

«Hay que tomar la iniciativa y ganar los duelos, pero también demostrar que tienes la calidad necesaria para llevar esa camiseta. Por fin están terminando de ajustar todo eso. Con Derek al frente, ojalá pueda llegar hasta el final».