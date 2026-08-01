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Un exjugador del Manchester United, calificado como «el nuevo Jordan Henderson», tras regresar a su antiguo club
Blind causa un impacto inmediato en su regreso al Ajax
Blind ha causado un impacto inmediato tras su emotivo regreso al Ajax. El exdefensa del United se incorporó al equipo de la Eredivisie como agente libre procedente del Girona, y el director deportivo Jordi Cruyff se movió con rapidez para asegurarse su fichaje antes de que comenzara la pretemporada. Reencontrándose con su antiguo entrenador Míchel en Ámsterdam, Blind se ganó de inmediato un puesto en el once inicial del equipo. Su liderazgo vocal sobre el campo y su impresionante dirección desde atrás ya han generado un enorme entusiasmo dentro del club.
«El nuevo Jordan Henderson»
El exjugador del Ajax Maduro ha señalado a Blind como el mejor fichaje del verano del club hasta ahora, llegando incluso a compararlo con Henderson. Maduro cree que la presencia del veterano cubre un enorme vacío de liderazgo que el Ajax echó mucho de menos durante el último año.
«Ya se puede ver que está mejorando a los jugadores con sus indicaciones y sus pases», dijo Maduro, en declaraciones recogidas por VoetbalPrimeur. «Como resultado, Davy Klaassen y Steven Berghuis también están mejorando. Puede asumir el papel de Jordan Henderson, eso es algo que el Ajax sin duda ha echado en falta durante el último año».
Haciendo mejores a sus compañeras y liderando el grupo
La capacidad de Blind para dirigir el juego y organizar a sus compañeros desde posiciones retrasadas le ha valido grandes elogios en todo el fútbol neerlandés. El jugador, de 36 años, también ha disputado dos partidos con el Ajax esta temporada. Blind jugó los 90 minutos completos en ambos encuentros de la fase previa de la Conference League, en los que el gigante neerlandés se impuso por un global de 8-2 al Vojvodina.
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¿Qué le espera ahora a Blind?
Por ahora, la prioridad inmediata de Blind será guiar a la plantilla durante la pretemporada y devolver al Ajax al camino del éxito nacional. Se enfrentará al Volendam en un amistoso antes de volver a la acción en las rondas previas de la Conference League el 6 de agosto.
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