Según ESPN, el Real Madrid sigue al defensa Piero Hincapie, del Arsenal.
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¿Un exjugador del Leverkusen para José Mourinho? Al parecer, el Real Madrid prepara su próximo fichaje estrella
El Real busca un defensa central zurdo y ve en el ecuatoriano el perfil ideal.
Hincapie llegó la temporada pasada a los Gunners cedido por el Bayer 04 Leverkusen, y este verano la cesión se hizo traspaso definitivo. El club alemán recibirá 52 millones de euros por el defensa de 24 años.
Llegó en 2020 al Leverkusen y, con Xabi Alonso, fue clave en el doblete Liga-Copa de 2024.
- (C)Getty Images
¿Quiere el Arsenal dejar marchar a Hincapie tan pronto?
Sin embargo, no está claro si el Arsenal está dispuesto a dejar marchar a Hincapie tras solo un año. La temporada pasada fue titular indiscutible en los Gunners, y Mikel Arteta lo alineó tanto en el centro de la defensa como en el lateral izquierdo.
En todas las competiciones jugó 41 partidos, con un gol y dos asistencias. Su contrato en Londres vence el 30 de junio de 2030.
Antes, el Real Madrid debería crear espacio en su plantilla: Raúl Asencio podría salir, aunque aún no hay nada cerrado. Tras los fichajes de Marc Cucurella (Chelsea FC), Ibrahima Konaté (Liverpool FC) y Bernardo Silva (Manchester City), Hincapie podría ser el siguiente refuerzo estelar de los blancos este verano.
El defensa, de 24 años, aún disputa el Mundial con Ecuador y el jueves jugará su último partido de grupo ante Alemania. Una victoria es vital para que la Tri avance a octavos.