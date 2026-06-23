¿Un exjugador a medio recuperar o el salvador de la Seleção? Todas las miradas están puestas en la superestrella brasileña Neymar ante su esperado regreso tras la lesión, en el crucial partido del Mundial contra Escocia

La pulla de Lula quizá se debió a que Neymar apoyó a su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ahora caído en desgracia. Aun así, muchos brasileños que no comparten sus ideas políticas desean que esté en forma para el crucial partido del miércoles contra Escocia en Miami.
Las primeras señales son alentadoras: tras perderse los dos primeros partidos en Norteamérica, Neymar se ha recuperado de la lesión en la pantorrilla que amenazaba su cuarta Copa del Mundo y podría sentarse en el banquillo. Brasil necesita ganar —y probablemente por una buena diferencia— para asegurar el primer puesto del Grupo C.