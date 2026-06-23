¿Un exjugador a medio recuperar o el salvador de la Seleção? Todas las miradas están puestas en la superestrella brasileña Neymar ante su esperado regreso tras la lesión, en el crucial partido del Mundial contra Escocia

Lucas Paquetá afirmó que la selección brasileña está «muy contenta» de tener a Neymar de vuelta en los entrenamientos esta semana.

«Es un jugador muy importante para la selección», declaró el centrocampista ofensivo del Flamengo. «Tiene una trayectoria extraordinaria con esta camiseta y todavía puede ayudarnos mucho. Esperamos que esté disponible lo antes posible para aportar su granito de arena al equipo».

Por ahora, no está claro qué puede aportar exactamente.