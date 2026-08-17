El triunfo de Camerún llega tras tres medallas de plata anteriores, en 2004, 2014 y 2016. Situadas en el puesto 71 del ranking de la FIFA, las Leonesas superaron un complicado camino en las eliminatorias al derrotar a las potencias Nigeria y a la anfitriona Marruecos antes de arrasar ante Malawi.

Malawi protagonizó la historia más inspiradora del torneo en su debut continental. Situadas en el puesto 151 del mundo, las Scorchers estuvieron impulsadas por las hermanas Chawinga, Temwa y Tabitha. Sorprendieron a Nigeria con un 3-2 en su primer partido antes de eliminar a Ghana y Argelia en las rondas eliminatorias.

El torneo alteró de forma radical el orden establecido en el fútbol femenino africano. Nigeria, campeona en diez ocasiones, no logró alcanzar las semifinales y se perderá la Copa Mundial Femenina de la FIFA por primera vez en la historia.

"Enhorabuena a Camerún por ganar la Copa Africana de Naciones Femenina de la CAF 2026 y dar una gran alegría a vuestra hermosa nación amante del fútbol con este histórico primer triunfo", elogió Infantino.

Sobre Malawi, Infantino dijo: "Han hecho soñar no solo al país, sino a todos los que aman el fútbol. Tenéis mucho de lo que estar orgullosos".