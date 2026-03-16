¡Un exentrenador tenía razón! El equipo sub-23 sigue siendo la gran preocupación del BVB

Los responsables del centro de formación de jóvenes del Westfalen habían evitado hasta entonces por todos los medios fijar como objetivo el ascenso inmediato. Sin embargo, de sus frases, en su mayoría ambiguas, se desprendía fácilmente que eso era precisamente lo que se pretendía. ¿Qué otra cosa podría ser? Un club como el BVB debe ofrecer a sus jóvenes talentos la liga más alta posible como paso intermedio hacia el fútbol profesional.

Sin embargo, Tullberg habló de repente, en esta fase tan temprana de la temporada, de un «año de transición». Rápidamente se le habían hecho evidentes las carencias de su equipo recién formado. Con su habitual franqueza, el danés dijo: «No sé si lo que exigimos es pedir demasiado. La diferencia entre la 3.ª división, sin posesión del balón y con balones largos, y la Liga Regional es que ahora controlamos el balón y el rival solo espera a que cometamos errores. Ahora los chicos tienen que jugar al fútbol. Eso es lo que espera el entrenador. Se ve claramente que a alguno que otro no le sale bien».

Menos de tres semanas después, Tullberg ya era historia en el BVB. Llevaba tiempo aspirando a algo más y se marchó a su país natal, al FC Midtjylland. Tener que cambiar de entrenador tan pronto en medio de la reestructuración, junto con el mal comienzo en la nueva liga, fue todo menos un buen inicio para el equipo sub-23. Aunque el cargo lo asumió Daniel Ríos, el segundo entrenador de Tullberg, un viejo conocido del equipo.