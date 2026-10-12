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Un exentrenador de la Premier League, «interesado» en dirigir al Manchester United mientras crece la presión sobre Michael Carrick en Old Trafford
Aumenta la presión en Old Trafford
El Manchester United mantiene abiertas sus opciones tras un difícil comienzo de temporada en la Premier League. Según se informa, Howe está interesado en asumir el cargo en Old Trafford si el club decide destituir a Carrick.
Según Football Insider, el entrenador de 48 años está dispuesto a hablar con los dirigentes del United si el puesto queda vacante. Howe se encuentra actualmente sin equipo tras dejar el Newcastle durante el verano.
La temporada bajo la dirección de Carrick ha sido frustrante hasta ahora y su equipo ocupa el 13.º puesto de la clasificación. El United solo ha sumado seis puntos en sus seis primeros partidos de liga, el último de ellos un reciente empate 1-1 ante el Tottenham.
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Howe considera al United una opción atractiva
Pese al creciente escrutinio, el Manchester United no planea un cambio inmediato de entrenador. La cúpula del club quiere dar a Carrick la oportunidad de reconducir la situación y evitar una destitución precipitada tan pronto en la temporada.
Sin embargo, Howe se perfila claramente como una sólida alternativa si fuera necesario. Se cree que el entrenador inglés considera el puesto en el Manchester United una oportunidad muy atractiva mientras valora su próximo paso profesional.
Según se informa, los dirigentes del United valoran muy positivamente a Howe como posible sucesor. Aprecian su amplia trayectoria en la Premier League y la experiencia en la Champions League que adquirió durante su etapa en el noreste.
Trayectoria contrastada en la Premier League
Howe goza de una formidable reputación tras su etapa transformadora en St James' Park. Asumió el cargo en 2021, cuando el club corría un grave riesgo de descenso, y cambió por completo su suerte.
Durante su etapa al frente del equipo, Howe llevó a su antiguo club a la Champions League y conquistó su primer gran título nacional en 70 años. Finalmente, se marchó este verano y Matthias Jaissle ocupó su lugar.
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Carrick necesita revertir la situación cuanto antes
Por ahora, Carrick conserva el respaldo de la directiva. Se ganó el puesto de entrenador de forma permanente tras lograr que el Manchester United regresara a la Champions League la temporada pasada, lo que le dio un importante margen de confianza.
La cúpula del club considera que merece tiempo para revertir la mala racha actual y recuperar el nivel del año pasado. Por el momento, destituirlo después de solo seis partidos de liga se considera una medida prematura.
Sin embargo, si el rendimiento no mejora drásticamente en las próximas semanas, la dirección de INEOS podría tener que afrontar una decisión muy complicada, con un entrenador de trayectoria contrastada como Howe a la espera.
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