En el pódcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson reveló que le ofreció a Alli la oportunidad de regresar al fútbol inglés este verano. Robinson, que entrenó al jugador durante sus años de irrupción en el MK Dons, se encontró con Alli recientemente.

Según Robinson, intentó fichar al centrocampista para el Salford City, pero Alli descartó la idea de bajar a la League Two. Robinson declaró: «Le daría una oportunidad al 100 %. Lo vi en el gimnasio en junio y le dije que viniera al Salford. Pero probablemente me miró y pensó: “Míster, vamos, no voy a hacer eso”».