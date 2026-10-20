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Moataz Elgammal
Traducido por

Un exentrenador asegura que Dele Alli, agente libre, sigue creyendo que tiene calidad para jugar en el Manchester United

K. Robinson
D. Alli
Manchester United
Premier League

El excentrocampista del Tottenham Hotspur y de Inglaterra Dele Alli sigue sin equipo tras dejar el Como en el verano de 2025. Pese a llevar más de un año como agente libre, su antiguo entrenador ha revelado que Alli rechazó recientemente una oferta del Salford City, de la League Two, porque, sorprendentemente, aún cree que podría rendir en un equipo de primer nivel como el Manchester United.

  • Una antigua estrella del Tottenham rechaza una oferta del Salford City

    En el pódcast No Tippy Tappy Football, Karl Robinson reveló que le ofreció a Alli la oportunidad de regresar al fútbol inglés este verano. Robinson, que entrenó al jugador durante sus años de irrupción en el MK Dons, se encontró con Alli recientemente.

    Según Robinson, intentó fichar al centrocampista para el Salford City, pero Alli descartó la idea de bajar a la League Two. Robinson declaró: «Le daría una oportunidad al 100 %. Lo vi en el gimnasio en junio y le dije que viniera al Salford. Pero probablemente me miró y pensó: “Míster, vamos, no voy a hacer eso”».

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    Fe inquebrantable y ambiciones del Manchester United

    Pese a sus dificultades recientes, Robinson insiste en que Alli conserva una mentalidad de élite y cree que se sentiría capaz de cambiar la suerte del club en Old Trafford. «Te garantizo que, si te sentaras a hablar con él ahora, probablemente diría que podría cambiar la suerte del Manchester United», afirmó Robinson. También dejó abierta la puerta a un reencuentro: «Si surge un puesto, Dele Alli siempre será más que bienvenido allí donde yo vaya. Me preocupa Dele como hombre joven. Siempre estaré ahí para cogerle el teléfono».

  • Del estrellato en el Tottenham a un pronunciado declive

    El futbolista de 30 años, nacido el 11 de abril, llegó a tener unos registros brillantes en el fútbol inglés. En sus mejores años, Alli disputó 269 partidos con el Tottenham, marcó 67 goles y dio 59 asistencias. Su balance en la Premier League es de 51 goles y 35 asistencias en 194 partidos.

    Sin embargo, su carrera ha ido cuesta abajo desde que dejó el Tottenham para fichar libre por el Everton en enero de 2022. Tras una cesión infructuosa al Besiktas, quedó libre en 2024. A principios de 2025 pasó brevemente por el Como italiano, pero está sin equipo desde septiembre de 2025.

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    ¿Qué le espera ahora al jugador libre?

    Alli sigue poniéndose en forma mientras interactúa con los aficionados a través de sus retransmisiones en Twitch. A medida que pasan los meses sin encontrar un nuevo club, sigue siendo imposible saber si acabará aceptando una oferta de una categoría inferior o si logrará regresar al más alto nivel, algo que, al parecer, todavía desea.

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