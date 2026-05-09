Un exdefensa de la Premier League fue «amenazado a punta de cuchillo» durante un aterrador robo en su domicilio familiar

Bednarek y su familia se encontraron con un ladrón en su casa el viernes por la noche. El defensa del Oporto, de 30 años, llegó a su domicilio sobre las 21:30 h y sorprendió al delincuente.

Según el medio luso Record, el intruso lo amenazó con un cuchillo. El ladrón huyó con un botín estimado en 150 000 € (129 000 £).