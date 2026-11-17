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Un excompañero del West Brom explica el trato «duro» a Romelu Lukaku, exdelantero del Manchester United y el Chelsea que ha hecho historia sin recibir el reconocimiento merecido
La carrera de Lukaku: Inglaterra, Italia y Turquía
Lukaku llegó por primera vez a Stamford Bridge en 2011, pero entonces era un diamante en bruto y el club del oeste de Londres decidió que no tenía tiempo para pulirlo. Una productiva cesión al West Brom dio paso a otra en el Everton y, después, a un traspaso definitivo al club de Merseyside.
El corpulento belga fue una fuente habitual de goles en la Premier League durante cinco temporadas productivas, con 25 tantos en la campaña 2016-17, y se marchó a Old Trafford por 75 millones de libras (99 millones de dólares). Sus cifras en el Manchester United no fueron tan malas como algunos quieren hacer creer, con 42 goles en 96 partidos.
En 2019 fue traspasado al Inter de Milán, con el que ganó el título de la Serie A. Su prolífica etapa en San Siro convenció al Chelsea para desembolsar 98 millones de libras (129 millones de dólares), pero solo permaneció una temporada en el club, en la que marcó 15 goles, antes de volver a marcharse de la capital inglesa.
Desde entonces ha cosechado más éxitos con el Nápoles y actualmente milita en el gigante turco Fenerbahçe. Pero, con 94 goles en su cuenta internacional, ¿recibe Lukaku el reconocimiento que merece por sus cifras?
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¿Se criticó injustamente a Lukaku en el United y el Chelsea?
Al plantearle esa pregunta, Mulumbu, exjugador del West Brom que habló en colaboración con Parimatch Online Casino, declaró a GOAL: «Es curioso, porque a Romelu le fue muy bien en Italia.
«Sé el cariño que siente por el Reino Unido y por los equipos de la Premier League. Siempre quiso jugar en la Premier League. Pero creo que fuimos muy duros con Romelu, especialmente cuando estaba en el Manchester United.
«Es un muy buen jugador que puede ayudar al equipo. Puede marcar y aguantar el balón. Creo que no supieron aprovecharlo muy bien cuando estaba en el Manchester United».
¿Recibe Lukaku el reconocimiento que merece por sus cifras?
Preguntado por qué Lukaku no recibe el mismo respeto que algunos delanteros de su generación, Mulumbu añadió: «Creo que quizá se le exigía mucho y las expectativas eran muy altas. Pero, si te fijas en el juego de Romelu, ves que es un delantero al que le gusta tirar desmarques a la espalda de la defensa. Puede marcar goles.
«Pero, como no marcó en partidos importantes cuando estaba en el Chelsea y en el Manchester United, creo que no recibió el reconocimiento. En el Inter de Milán, sin embargo, estuvo increíble. Me entristeció mucho que no ganara la Champions League, pero ha tenido una muy buena carrera».
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El delantero belga se acerca a los 100 goles con su selección
Lukaku, que acumula 135 partidos internacionales, querrá alcanzar los 100 goles con Bélgica antes de plantearse retirarse de la selección.
A sus 33 años, también busca recuperar la chispa a nivel de clubes tras un comienzo lento de su etapa en Estambul. Pero, si la historia nos ha enseñado algo, es que nunca hay que dar por acabado a un jugador que divide opiniones.
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