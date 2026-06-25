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Watford FC v Burnley FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Un excentrocampista del Watford ha sido sancionado con 11 partidos por insultos racistas «totalmente inaceptables» hacia un jugador de la selección sub-21

Watford
P. Dwomoh
Championship

El excentrocampista del Watford Pierre Dwomoh ha sido suspendido 11 partidos por la Federación Inglesa de Fútbol tras insultar por su origen étnico a un compañero de la sub-21 durante el calentamiento. El organismo calificó su conducta de «totalmente inaceptable».

  • Acusaciones graves y conclusiones de la FA

    Una comisión reguladora independiente declaró a Dwomoh culpable de una infracción «muy grave» y «totalmente inaceptable». La investigación se centró en incidentes que involucraron a un jugador sub-21 de origen indio. La víctima, identificada como «Jugador A» en los documentos oficiales de la FA, sufrió comentarios discriminatorios en dos ocasiones durante los últimos meses de 2025.

    Según el Watford Observer, el informe menciona frases como «el marrón no es un color» y «¿qué tal te va la tiendecita de la esquina?». Los hechos ocurrieron en el centro de entrenamiento de London Colney, durante los calentamientos previos a los partidos sub-21 contra el Swansea City el 27 de octubre y el Colchester United el 4 de noviembre.

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  • Watford FC v Burnley FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    El Watford toma medidas decisivas

    El Watford actuó rápido: apartó al centrocampista de la convocatoria y le ordenó entrenar aparte. Ahora ha confirmado la rescisión de su contrato, fin de su etapa en Vicarage Road tras las investigaciones internas y externas.

    En un comunicado al Watford Observer, el club respaldó el proceso disciplinario y confirmó la rescisión del contrato. El jugador había anticipado su salida en redes sociales en abril, coincidiendo con el inicio de la suspensión.

  • Detalles de la sanción y recurso ante la FA

    La Federación de Fútbol pidió inicialmente aumentar de 11 a 16 partidos la suspensión del centrocampista, al considerar que había cometido dos infracciones distintas. No obstante, la Comisión de Apelación desestimó el recurso y confirmó los 11 partidos, al considerarlos «proporcionados en su conjunto para la conducta identificada».

    La comisión subrayó que Dwomoh «no asumió inmediatamente su responsabilidad ni mostró remordimiento, sino que intentó presionar al jugador A para que se retractara» de sus acusaciones. Aunque el centrocampista acabó admitiendo los dos cargos, pidiendo disculpas y aceptando su culpa, su reacción inicial se valoró durante el procedimiento.

  • Burnley FC v Watford FC - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Educación obligatoria y sanciones económicas

    Además de la larga suspensión, que rige en el fútbol nacional y retroactiva al 9 de abril, Dwomoh fue multado con 2.500 libras esterlinas y debe completar un programa educativo presencial obligatorio antes del 9 de agosto de 2026.