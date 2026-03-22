Getty Images Entertainment
Traducido por
Un excentrocampista del Chelsea y del Arsenal critica a la estrella del pop Chappell Roan por el trato «totalmente desproporcionado» que ha recibido su hija de 11 años
Denuncias de comportamiento agresivo por parte del personal de seguridad
Jorginho, que actualmente juega en el Flamengo brasileño, recurrió a las redes sociales para relatar una «situación muy desagradable» en la que se vieron envueltos su familia y la cantante de «HOT TO GO!». La esposa del centrocampista, Catherine Harding, se encontraba en un hotel de São Paulo para asistir al festival Lollapalooza junto a su hija, Ada, cuyo padre es el actor de Hollywood Jude Law. Según el ganador de la Liga de Campeones, la niña estaba emocionada por ver a uno de sus ídolos durante el desayuno, pero se topó con la hostilidad del séquito del cantante.
La situación se agravó cuando un miembro del equipo de seguridad de Roan supuestamente se enfrentó a la familia en su mesa. Jorginho describió la reacción como «completamente desproporcionada», afirmando que el guardia habló de «manera extremadamente agresiva» tanto a su esposa como a la niña de 11 años. Según se informa, el agente de seguridad acusó a la niña de «acoso» y amenazó con presentar una queja formal ante la dirección del hotel mientras ella se sentaba allí llorando.
Jorginho arremete contra la estrella del pop
En una extensa declaración, la mujer de 34 años explicó: «Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que fuera realmente ella. Y lo peor es que ni siquiera se acercó a ella. Simplemente pasó junto a la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, no pidió nada.
«Sinceramente, no sé en qué momento el simple hecho de pasar junto a una mesa y mirar para ver si hay alguien allí puede considerarse acoso. Incluso dijo que presentaría una queja contra ellas ante el hotel, mientras mi hija de 11 años estaba allí sentada llorando. Mi hija estaba muy afectada y lloró mucho».
Jorginho Instagram
El centrocampista recurre a su carrera futbolística para criticar
El centrocampista, que vivió una etapa llena de títulos en la Premier League con el Chelsea y el Arsenal, destacó la falta de perspectiva mostrada por el entorno del cantante. Basándose en sus propias experiencias con la fama y las interacciones con los aficionados, condenó la respuesta por ser «completamente desproporcionada» y carecer de la comprensión básica de la admiración de los seguidores.
«Llevo muchos años vinculado al fútbol, a la exposición pública y a gente famosa, y sé muy bien lo que son el respeto y los límites», explicó. «Lo que ocurrió allí no fue eso. Solo era un niño admirando a alguien».
- Getty Images
Una severa advertencia a los aficionados tras el incidente
La denuncia pública de la estrella del Flamengo ha desatado desde entonces un importante debate en Brasil sobre los privilegios de los famosos y el trato que el personal de seguridad dispensa a los jóvenes seguidores. Jorginho no se anduvo con rodeos en su valoración final de la estrella del pop, sugiriendo que los artistas tienen el deber de tratar a sus seguidores con más delicadeza. En un mensaje directo dirigido a la cantante, declaró: «Sin tus fans no serías nadie. Y a los fans les digo que ella no se merece vuestro cariño. Nadie debería pasar por esto, y mucho menos un niño».
Anuncios