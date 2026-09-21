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Un ex del Man Utd señala al Man City como favorito al título de la Premier League por delante del Arsenal
El Manchester City aprovecha el impulso
Saha ha declarado que el City es el equipo más fuerte en la carrera por el título de la Premier League tras un fin de semana dramático de acción en la máxima categoría. El vigente campeón, el Arsenal, sufrió un gran revés, lo que permitió al City aprovecharlo y abrir una ventaja importante.
El equipo de Enzo Maresca se aseguró de llegar al parón internacional con una ventaja de tres puntos al frente de la clasificación. Consiguió una vibrante victoria por 5-3 sobre el Sunderland en el Etihad Stadium, resistiendo un impresionante hat-trick del delantero visitante Brian Brobbey.
Antoine Semenyo lideró la ofensiva de los locales con un doblete decisivo. Enzo Fernandez, Rayan Cherki y Erling Haaland también vieron puerta para sellar los tres puntos en un espectáculo de ocho goles.
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Saha destaca la inquietante profundidad de plantilla
El cambio de dinámica no ha pasado desapercibido para Saha, exdelantero del United y de Francia. En declaraciones a Sky Sports, explicó por qué ahora considera al City como el rival a batir en la pelea por el título de esta temporada.
«Creo que todo el mundo puede decir que el Arsenal tenía la mejor dinámica, aunque la perdió hacia el final [de la temporada pasada]», afirmó Saha. «Creo que ahora el City entendió sus errores, y aunque siguen saliendo jugadores jóvenes, tienen esa experiencia.
«La combinación de fuerza y creatividad es enorme en el centro del campo, así que realmente creo que son el más fuerte. También en el banquillo, porque Jeremy Doku está de vuelta, da miedo».
El Arsenal tropieza en el Amex
Los comentarios de Saha llegan inmediatamente después de un fin de semana desastroso para el Arsenal. Un día antes de la lluvia de goles del City, el Arsenal sufrió posiblemente la mayor sorpresa de la temporada de la Premier League hasta ahora.
El equipo visitante cayó con una contundente derrota por 3-0 ante el Brighton en un entregado Amex Stadium. Pascal Gross y Charalampos Kostoulas marcaron en la primera parte y dejaron tocados a los aspirantes al título.
Cualquier esperanza de remontada en la segunda parte se extinguió al cumplirse la hora de juego. Chema Andres cabeceó a la red para sentenciar definitivamente el partido y culminar una tarde miserable para el Arsenal.
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Mirando hacia adelante tras el parón
El parón internacional brinda a ambos aspirantes al título la oportunidad de reagruparse antes de un tramo crucial de partidos. El Arsenal estará desesperado por rehacerse y volver a la senda de la victoria.
Reanudará su campaña en la máxima categoría contra el Leeds dentro de tres semanas, sabiendo que no puede permitirse otro tropiezo. Unos puntos perdidos podrían permitir que el City ampliara aún más su ventaja.
Mientras tanto, los hombres de Maresca afrontan una enorme prueba de sus credenciales al título en su regreso a la acción. Viajarán a Anfield para medirse al Liverpool, con la esperanza de mantener su impresionante pleno de victorias a domicilio.
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