Saha ha declarado que el City es el equipo más fuerte en la carrera por el título de la Premier League tras un fin de semana dramático de acción en la máxima categoría. El vigente campeón, el Arsenal, sufrió un gran revés, lo que permitió al City aprovecharlo y abrir una ventaja importante.

El equipo de Enzo Maresca se aseguró de llegar al parón internacional con una ventaja de tres puntos al frente de la clasificación. Consiguió una vibrante victoria por 5-3 sobre el Sunderland en el Etihad Stadium, resistiendo un impresionante hat-trick del delantero visitante Brian Brobbey.

Antoine Semenyo lideró la ofensiva de los locales con un doblete decisivo. Enzo Fernandez, Rayan Cherki y Erling Haaland también vieron puerta para sellar los tres puntos en un espectáculo de ocho goles.