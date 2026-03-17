Pep Guardiola nunca ha ocultado que es un gran admirador de Phil Foden. Ya en 2019, cuando Foden acababa prácticamente de dar sus primeros pasos en el gran escenario del fútbol, lo describió como «el jugador con más talento que he visto en toda mi carrera como entrenador».
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¡Un espectador sin goles en el peor momento! El «jugador con más talento» de Pep Guardiola está pasando por una mala racha en el ManCity
Pero, ¿qué hay de Lionel Messi?, uno podría preguntarse. El entrenador del Manchester City hizo a finales de noviembre una comparación muy reveladora al respecto: «Ha estado brillante durante toda la temporada», dijo Guardiola sobre Foden, de 25 años. «Me recuerda a un jugador al que entrené en el Barcelona, que llegaba al área y disparaba desde fuera. Es el jugador más parecido que he visto nunca.»
Estas palabras parecieron espolear a Foden. Y es que llegaron justo en un momento en el que el extremo ofensivo iniciaba la mejor racha de su actual temporada. En cuatro partidos de liga, todos ellos ganados por el City, Foden marcó seis goles y dio una asistencia.
Aunque Guardiola dejó a Foden jugar los 90 minutos en cada uno de los cuatro partidos siguientes de la Premier League, desde entonces se ha producido un claro cambio. Foden ha jugado doce veces desde entonces y ha pasado 13 partidos sin sumar ningún punto. Su último gol lo marcó al final de la racha mencionada, el 14 de diciembre.
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Phil Foden está pasando por un mal momento en el Manchester City
Foden está pasando por un mal momento; todo empezó más o menos a principios de año. Desde principios de enero no ha vuelto a jugar un partido completo. De los 20 partidos que el City ha disputado en 2026, en la mitad de ellos no ha sido titular (seis veces en el banquillo y cuatro veces en la convocatoria sin llegar a jugar).
Llama la atención que, en los partidos importantes, Guardiola lleva ya un tiempo apostando por otros jugadores. En la reciente derrota por 0-3 en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, Foden se quedó mirando desde fuera durante los 90 minutos, al igual que en febrero contra el Liverpool.
Por supuesto, Guardiola no sería Guardiola si no esquivara las numerosas preguntas de la prensa inglesa sobre Foden a su manera habitual. «No tengo cero, cero, cero dudas sobre Phil», dijo el español hace unas semanas. «Simplemente tiene que concentrarse en jugar al fútbol e ir a pescar. Si lo hace, Phil volverá. No han pasado ni 20 siglos desde que fue el mejor jugador de la Premier League».
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Phil Foden tiene problemas en la selección inglesa
No es que esté mal, pero en el deporte de élite, casi dos años pueden parecer fácilmente una eternidad. En la conquista del título de la temporada 2023/24, Foden fue el jugador más destacado de la plantilla de Guardiola, con 19 goles y ocho asistencias en 35 partidos, por lo que el premio de la liga que recibió fue totalmente merecido.
Sin embargo, si se analiza la trayectoria general, desde entonces las cosas han ido ligeramente cuesta abajo para Foden. Aunque fue titular bajo las órdenes del seleccionador Gareth Southgate en la fase previa a la final de la Eurocopa, no participó en ningún gol. De todos modos, a Foden no le está yendo del todo bien con los Tres Leones.
Cuenta ya con 47 partidos internacionales a sus espaldas. Sin embargo, teniendo en cuenta su calidad y su promedio habitual, solo cuatro goles y diez asistencias (apenas tres participaciones en goles en grandes torneos) son, sencillamente, un balance pobre. En este escenario internacional, Foden rara vez ha podido mostrar el rendimiento que ofrece en Manchester.
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Thomas Tuchel solo ha convocado a Foden en dos ocasiones hasta ahora
Por eso, su actual bache llega en mal momento también en este sentido. Mientras que Southgate y Guardiola siempre le han depositado una gran confianza, el seleccionador nacional Thomas Tuchel ha actuado hasta ahora de forma un poco diferente. Solo convocó a Foden para dos de sus cinco concentraciones hasta la fecha.
Tras quedarse fuera en tres convocatorias consecutivas, Tuchel volvió a incluir a Foden en la convocatoria en noviembre y le prometió un «papel protagonista». Sin embargo, en los dos partidos contra Serbia y Albania, solo disputó 53 de los 180 minutos posibles como suplente.
Además, Tuchel ve a Foden como un número 10 y no como un extremo. Sin embargo, en el centro del ataque la competencia es grande. En cuanto se recupere, Jude Bellingham debería tener allí su puesto asegurado para el próximo Mundial, al igual que Morgan Rogers. Eberechi Eze también sigue en liza.
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Guardiola se equivocó en una predicción que hizo sobre Foden
Hablando de competencia: por supuesto, Foden también la tiene en el ManCity. Y eso, en contra de lo que había pronosticado Guardiola en su día. «Es el único jugador que no se puede vender bajo ningún concepto. Ni siquiera por 500 millones de euros», escribió Pep en 2019 en su libro «Pep's City: The Making of a Superteam» y dejó claro: «Phil no se va a ir a ningún sitio. Él es el Manchester City. No ficharemos a nadie para su puesto».
Eso fue, como mínimo, una mentira. Al fin y al cabo, llegaron varios jugadores que ocupan una posición bastante similar a la de Foden: Ferran Torres (2020), Jack Grealish (2021), Jeremy Doku (2023), Savinho (2024) y, más recientemente, Rayan Cherki (2025) y Antoine Semenyo (2026). Ya en la temporada anterior, no fue titular en 23 de sus 49 partidos oficiales.
El resto de la temporada, aunque para el City solo pueda suponer títulos en las dos competiciones de copa tras la probable pérdida de los títulos de liga y de la Champions, será por lo tanto muy decisivo para Foden. Puede considerarse afortunado de que Guardiola siga mostrándose favorable hacia él, aunque haya perdido importancia para el equipo desde hace varias semanas.
«Es mi hijo, es nuestro hijo», dijo el español. «Volverá poco a poco. Intentamos protegerlo y que recupere su mejor forma. En una carrera de ocho o nueve años, a veces hay altibajos. Así de sencillo. No seré yo quien dude de la calidad de Phil y de su importancia».
Phil Foden: estadísticas de rendimiento en el Manchester City
Partidos oficiales Goles Asistencias Tarjetas amarillas Tarjetas amarillas-rojas 359 110 66 16 1