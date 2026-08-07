El fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, abre un escenario inesperado en el centro del campo del Barcelona.

Hans Flick, técnico del Barça, había asegurado hace pocos días que fichar a un jugador en esa posición no era una prioridad, pero el club considera la llegada de Rodri una operación estratégica.

Entre los factores que ayudaron a tomar esta decisión están la inminente salida de Marc Casadó, junto a la lesión de rodilla que sufrió Frenkie de Jong, que colocará al jugador neerlandés en una situación muy complicada.

El diario "Sport" explicó en un informe que De Jong podría ser el más perjudicado por la llegada de Rodri, a corto y medio plazo.

La estrella neerlandesa podría encontrarse sin espacio en el once titular, y su futuro ha quedado totalmente en el aire.