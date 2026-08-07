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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

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Un escenario impactante: el fichaje de Rodri pone en apuros a una estrella del Barcelona

FEATURES
Primera División
Barcelona
F. de Jong
H. Flick
Rodri
España

El fichaje del español Rodri, estrella del Manchester City, abre un escenario inesperado en el centro del campo del Barcelona.

Hans Flick, técnico del Barça, había asegurado hace pocos días que fichar a un jugador en esa posición no era una prioridad, pero el club considera la llegada de Rodri una operación estratégica. 

Entre los factores que ayudaron a tomar esta decisión están la inminente salida de Marc Casadó, junto a la lesión de rodilla que sufrió Frenkie de Jong, que colocará al jugador neerlandés en una situación muy complicada. 

El diario "Sport" explicó en un informe que De Jong podría ser el más perjudicado por la llegada de Rodri, a corto y medio plazo.

La estrella neerlandesa podría encontrarse sin espacio en el once titular, y su futuro ha quedado totalmente en el aire.

  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    La lesión de De Jong provoca la ira del Barcelona y de Flick

    La pretemporada comenzó de mala manera, debido a la repentina lesión que sufrió De Jong, después de que el jugador llegara a la ciudad deportiva aquejado de una lesión en la rodilla, tras haber estado disfrutando de sus vacaciones. 

    Esto provocó un enorme malestar dentro de la directiva del Barcelona, y especialmente por parte de Flick, quien no entendió cómo el jugador pudo disputar los últimos minutos del Mundial pese a padecer una lesión de este tipo.

    Hubo enfado hacia la selección de los Países Bajos, así como hacia el propio jugador, además de un importante contratiempo para el equipo, que se encontró sin su claro centrocampista titular.

    El cuerpo médico diagnosticó la lesión del jugador como una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, y la tendencia dentro del Barça se inclinaba hacia realizar una operación quirúrgica para solucionar el problema, con una ausencia prevista de 4 meses. 

    Pero al final se optó por el tratamiento conservador durante unos dos meses, que es el camino terapéutico al que se somete el jugador actualmente. 

    Nadie puede asegurar si la rodilla se estabilizará de esta manera y, en caso de que el problema persista, el jugador neerlandés no tendrá otra opción que someterse a una operación quirúrgica. Y aquí podría surgir un nuevo problema.

    • Anuncios
  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    La ausencia de De Jong libera espacio en el tope salarial

    El Barcelona respetará las evaluaciones médicas, así como los sentimientos y el estado de De Jong, pero nadie oculta que el club podría estar interesado en llevar a cabo la operación quirúrgica si el proceso de recuperación no avanza en la dirección correcta. La razón es que el club podría incluir a De Jong en la lista de bajas de larga duración y, por tanto, aprovechar un espacio en el tope salarial que podría emplearse para inscribir jugadores.

    El Barcelona ha cerrado numerosas operaciones y ha destinado grandes inversiones, por lo que necesitará liberar espacio en su masa salarial. 

    El asunto cobrará aún más importancia si finalmente termina por fichar a un delantero del nivel de Julián Álvarez, aunque este tema todavía no se ha abordado, pero podría salir a la superficie en cualquier momento.

    Ya sea que De Jong pase por el quirófano o no, no comenzará la Liga con el Barcelona, mientras que Rodri llegará en plena disponibilidad, ya que su leve intervención quirúrgica en la espalda no requiere un periodo de ausencia significativo. 

  • Frenkie de JongGetty

    No quedará sitio para De Jong en la alineación del Barcelona

    Es evidente que el centrocampista del Manchester City llegará al Barcelona para ser titular en una posición en la que el neerlandés está acostumbrado a jugar.

    Parece que otra posición del once titular está prácticamente reservada a Pedri, mientras que Flick suele apostar por un tercer centrocampista de corte más ofensivo, como Dani Olmo o Fermín López.

    Junto a todo esto, hay que tener en cuenta que Marc Bernal, que hasta ahora era una de las apuestas del club, ocupa la misma posición que Rodri, y también Gavi puede jugar en esa demarcación, por lo que no quedaría sitio para De Jong.

    Ante este nuevo escenario, será necesario saber qué ocurrirá, sobre todo teniendo en cuenta que el salario de De Jong es elevado y, al no disponer de minutos de juego, la situación podría volverse insostenible.

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