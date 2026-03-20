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¿Un error? Manuel Ugarte recibe consejos para dejar el Manchester United tras enfadar a un emblemático compatriota al rechazar al Chelsea
Ugarte dejó pasar la oportunidad de fichar por el Chelsea
Ugarte saltó a la fama en el Sporting de Portugal bajo la dirección de Rubén Amorim. Ambos se reencontraron en Old Trafford, aunque no vivieron su mejor momento en la Premier League.
Podría haber llegado a la Premier League un año antes, pero dejó Lisboa para fichar por el París Saint-Germain en vez de ir a Stamford Bridge.
Algunos señalan que tomó un camino erróneo, pues su prometedora carrera ahora amenaza con estancarse: ha sido titular solo en 29 de sus 49 partidos en la Premier con los ‘Red Devils’ y no siempre convenció.
Ahora los Red Devils planean renovar el mediocampo y, aunque se le incluye en los planes, se le empuja hacia la salida ante el interés de otros clubes.
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¿Dejará Ugarte el Manchester United en el mercado de fichajes de verano?
En declaraciones exclusivas a GOAL a través de dafabet login, el exjugador del Chelsea y de la selección uruguaya Poyet respondió, al ser consultado si Ugarte debía dar por terminada su etapa en Inglaterra y empezar de cero en otro sitio: «Sí, y eso me afectó mucho porque es de Uruguay y, antes de que se fuera al París Saint-Germain, quería que viniera al Chelsea. Cuando surgieron los rumores, pensé: “El Chelsea lo quiere, debe venir”. No lo conozco, así que no pude llamarlo, y se fue al PSG. Me molestó porque era perfecto para nosotros. Después, no terminó de despegar ni en el PSG ni ahora en el United.
Es un centrocampista de primer nivel: cubre bien el campo, defiende y crea opciones. Solo necesita encontrar el equipo adecuado.
Debe hallar un club donde sienta su identidad y juegue cada semana, pues incluso perdió la titularidad en la selección: antes se pensaba en Ugarte, Bentancur y Valverde, pero ahora el esquema usa dos delanteros y un “10”, y él se quedó fuera. Así que este verano es clave para él y espero que tome la mejor decisión para su futuro y el de su familia».
Planes de fichajes: el Manchester United dispuesto a invertir en nuevos centrocampistas
Ugarte ha dicho que llegará «en la mejor forma posible» al Mundial, aunque le faltará ritmo de competición. La leyenda del United Gary Neville cree que pronto cambiará de club.
Sobre el próximo mercado de fichajes de los Red Devils, ha dicho: «Casemiro se va y creo que Manuel Ugarte también. Necesitan dos centrocampistas: uno más posicional, tipo Michael Carrick, y otro más destructor. Hay que revisar la defensa, pero el centro del campo será el foco en verano».
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¿Cuánto del alto fichaje de Ugarte recuperará el Manchester United?
Ugarte fichó por el United en un trato valorado en 50 millones de euros (43 millones de libras/58 millones de dólares). Dado su rendimiento en la Premier League, el club difícilmente recuperará esa cifra en una venta, pero ya es evidente que la mejor opción es la separación.