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«¡Un equipo mejor sin él!»: instan a Cristiano Ronaldo a aceptar un papel de suplente en la selección de Portugal para llegar lejos en el Mundial 2026
Boateng pide que se deje fuera a Ronaldo
El empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo en el debut del Mundial 2026 reavivó el debate sobre la titularidad de Ronaldo. Aunque es el máximo goleador de la selección, su actuación en el Grupo K recibió críticas de aficionados y expertos.
Boateng, exjugador de AC Milan y Barcelona, declaró a SBS Sport que el futbolista de 41 años lastra el juego ofensivo y debería ceder protagonismo por el bien de la selección.
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«Un equipo mejor sin él»
Boateng afirmó que la presencia de la superestrella del Al-Nassr genera una “gravedad táctica” poco saludable: sus compañeros se sienten obligados a pasarle el balón en todo momento. «Si fuera un verdadero jugador de equipo, se haría a un lado y dejaría brillar a los jóvenes», declaró en televisión, subrayando la presión que ejerce sobre la plantilla.
Además, añadió: «Portugal es un equipo mejor sin él. Hay muchísima presión cuando está en el centro del campo, porque todo el mundo quiere pasarle el balón». Esta opinión recuerda el debate del Mundial de Catar 2022, cuando la mejor actuación ofensiva de Portugal se dio con Ronaldo en el banquillo frente a Suiza.
La solución «Impact Sub»
Boateng, quien se declara «gran admirador» de Ronaldo, admite que el paso del tiempo obliga a Roberto Martínez a dosificar al capitán si Portugal quiere avanzar en la Copa América.
«Si Portugal quiere llegar lejos, creo que Ronaldo debería ceder protagonismo: dejar que jueguen los demás y salir los últimos 15-20 minutos para definir», sugirió Boateng, quien añadió que el cinco veces Balón de Oro «ya no es el mismo jugador» por su edad.
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Ronaldo pasa apuros en una actuación histórica
A pesar de ser el jugador de campo más veterano en ser titular en un Mundial, con 41 años y 132 días, Ronaldo firmó un partido muy discreto ante la República Democrática del Congo. Según Opta, solo tocó el balón 25 veces en los 90 minutos, su marca más baja en un gran torneo jugado completo. Además, el veterano delantero terminó el partido sin un solo tiro a puerta por sexta vez en su dilatada carrera en el Mundial.
Pese a las críticas y su actuación apática, Martínez lo defendió y se espera que mantenga su puesto ante Uzbekistán en la segunda jornada.