«Un equipo increíble»: Thierry Henry tiene un nuevo favorito en la Liga de Campeones

En CBS Sports, Henry se deshizo en elogios hacia «una noche que pasará a la historia». Elogió: «Enhorabuena, Barcelona. Europa empieza a sentir el peligro. Cuando un equipo está tan en racha, nada está asegurado. No solo fue un triunfo, fue un terremoto a escala mundial».

Lo que más impresionó a Henry fue cómo el Barça gestionó los segundos 45 minutos tras la inestable ventaja de 3-2 al descanso. «¿Qué segunda parte fue esa?», preguntó el exdelantero blaugrana: «Fue una transformación total, el equipo jugó con otra personalidad. Ese fue el verdadero Barcelona. Si quieren, pueden con todo. Es un equipo increíble».

Henry se sintió incluso recordado por el legendario Dream Team de Johan Cruyff de principios de los años noventa ante el torbellino ofensivo de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y sus compañeros, y se compadeció del rival, el Newcastle: «El Newcastle se ha derrumbado ante esta apisonadora ofensiva. Cuando el Barcelona juega así, es casi imposible de parar».