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Traducido por

Un entrenador histórico y un sueño asiático: cinco reveses tiñen el clásico entre Al-Ittihad y Al-Nassr con colores de venganza

FEATURES
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
1ª División
C. Ronaldo
J. Wissing
L. Blanc
Arabia Saudita
Portugal
Alemania
Francia

Un partido apasionante cargado de muchos recuerdos

La venganza es parte de la diversión del fútbol; entrenadores y aficionados la utilizan a veces para motivar a los jugadores en los partidos importantes, y el clásico de esta noche entre el Al-Ittihad y el Al-Nassr será uno de esos partidos.

El Al-Nassr visitará al Al-Ittihad la tarde de este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la cima de los partidos de la quinta jornada de la Liga Roshn Saudí.

Ambos equipos llegan al partido con numerosas motivaciones, aunque la bandera de la venganza ondeará sobre el estadio Al-Inma, debido a las múltiples escenas que ocurrieron entre los dos polos del clásico durante la temporada pasada.

  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    El sueño del triplete se esfuma

    El comienzo fue desde el primer partido de la temporada pasada, cuando el Al Nassr se enfrentó al Al Ittihad en Hong Kong, en las semifinales de la Supercopa de Arabia Saudí.

    El Al Nassr logró vencer al Al Ittihad por 2-1 y se clasificó para la final, antes de caer ante el Al Ahli en la tanda de penaltis.

    El Al Ittihad no solo perdió la semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí, sino que también perdió una oportunidad dorada de reunir el triplete nacional por primera vez en su historia.

    El Al Ittihad se había coronado antes de aquel partido con el doblete nacional por primera vez en su historia, al lograr combinar la Liga Roshn Saudí y la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, antes de que el Al Nassr le privara de completar el triplete con la Supercopa.

    • Anuncios
  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Caída de un entrenador histórico

    La derrota en la Supercopa fue el primer clavo que el Al-Nassr colocó en el ataúd del entrenador francés Laurent Blanc con el Al-Ittihad, antes de clavar él mismo también el último clavo.

    Aquello ocurrió el 26 de septiembre del año pasado, cuando ambos equipos se enfrentaron en la cuarta jornada de la Liga Roshn, y el Al-Nassr logró la victoria por dos goles a cero.

    A pesar de que la derrota fue la primera del Al-Ittihad en la Liga Roshn, tras tres victorias consecutivas, la directiva del club saudí decidió destituir a Laurent Blanc de su cargo como director técnico del equipo, sin esperar al siguiente partido.

    Blanc, campeón del doblete local, se marchó del Al-Ittihad de la peor manera posible, y el club saudí vivió después una etapa de desconcierto bajo la dirección del entrenador portugués Sérgio Conceição, quien fracasó en devolver la gloria de su predecesor francés.

    A causa de esos desconciertos, el Al-Ittihad terminó la Liga Roshn en el quinto puesto, además de despedirse de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas en las semifinales, y de la Liga de Campeones de Asia Élite en los cuartos de final.

  • FBL-KSA-NASSR-ITTIHADAFP

    Derrota sin Cristiano Ronaldo

    El Al-Nassr no se conformó con vencer al Al-Ittihad en la primera vuelta, sino que repitió la hazaña en la segunda vuelta, con una nueva victoria que arrojó el mismo resultado.

    Lo peor para el Al-Ittihad no fue solo la derrota, sino la manera en que se produjo, ya que el Al-Nassr logró su tercera victoria sobre "El Decano" en una sola temporada, y esta vez sin su estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

    Ronaldo estaba ausente de los partidos en aquel periodo, en señal de protesta por el fuerte refuerzo del Al-Hilal durante el pasado mercado de fichajes invernal, y no rompió su protesta ni siquiera por el clásico ante el Al-Ittihad.

    Y pese a la ausencia de Ronaldo, el Al-Nassr logró la victoria, y derrotó al Al-Ittihad en la ida y en la vuelta de la Liga saudí por sexta vez desde el inicio de la era del profesionalismo en la temporada 2008-2009.

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  • Continúa la maldición de la Copa

    En cambio, llegó una pequeña venganza del club Al Ittihad en la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, cuando venció al Al Nassr por 2-1 y lo eliminó en los octavos de final.

    El Al Ittihad desperdició muchas oportunidades ante el Al Nassr con esta eliminación, la más destacada de ellas la de reunir el doblete local, sobre todo porque "El Mundialista" logró recuperar el título de la Liga saudí al final de la temporada, tras 7 años de ausencia.

    Y si el Al Nassr logró recuperar el título de Liga, el Al Ittihad le privó de repetir lo mismo en la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, que no gana desde hace casi 36 años, concretamente desde el año 1990.

    Y al final, el Al Ittihad no completó su recorrido en la Copa, ya que se despidió en las semifinales, tras la derrota ante el Al Khaleej en la tanda de penaltis, en una sorpresa de gran calibre.

  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    La pérdida del sueño asiático

    En cuanto a la mayor derrota de la temporada pasada, le correspondió al Al Nassr, y no fue por culpa del propio Al Ittihad, sino por su actual entrenador, el alemán Jens Wiesing.

    Ocurrió en la célebre noche del 16 de mayo, en el estadio Al Awwal Park, en la capital saudí, Riad, cuando el Al Nassr recibió a su rival japonés, el Gamba Osaka, en la final de la Liga de Campeones de Asia 2.

    Todos los pronósticos antes del partido apuntaban a una victoria histórica del Al Nassr, dada la diferencia de recursos entre él y el club japonés, pero el actual entrenador del Al Ittihad tenía otra opinión.

    Wiesing, que en aquel momento dirigía al Gamba Osaka, condujo al equipo japonés al podio de campeón de la Liga de Campeones de Asia 2 por primera vez en su historia, tras una victoria histórica sobre el Al Nassr por un gol a cero.

    El entrenador alemán privó al Al Nassr de ganar el título de la Liga de Campeones de Asia 2 por primera vez en su historia, así como de conquistar su primer título asiático en 28 años, concretamente desde la victoria en la Supercopa Continental de 1998.

    Hoy, Wiesing vuelve a enfrentarse al Al Nassr, pero esta vez con el Al Ittihad, cargando sobre sus hombros la misión de tumbar al "Mundial" por primera vez en la temporada actual, como lo hizo por última vez al final de la temporada pasada.

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