La venganza es parte de la diversión del fútbol; entrenadores y aficionados la utilizan a veces para motivar a los jugadores en los partidos importantes, y el clásico de esta noche entre el Al-Ittihad y el Al-Nassr será uno de esos partidos.

El Al-Nassr visitará al Al-Ittihad la tarde de este sábado, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la cima de los partidos de la quinta jornada de la Liga Roshn Saudí.

Ambos equipos llegan al partido con numerosas motivaciones, aunque la bandera de la venganza ondeará sobre el estadio Al-Inma, debido a las múltiples escenas que ocurrieron entre los dos polos del clásico durante la temporada pasada.