En cuanto a la mayor derrota de la temporada pasada, le correspondió al Al Nassr, y no fue por culpa del propio Al Ittihad, sino por su actual entrenador, el alemán Jens Wiesing.
Ocurrió en la célebre noche del 16 de mayo, en el estadio Al Awwal Park, en la capital saudí, Riad, cuando el Al Nassr recibió a su rival japonés, el Gamba Osaka, en la final de la Liga de Campeones de Asia 2.
Todos los pronósticos antes del partido apuntaban a una victoria histórica del Al Nassr, dada la diferencia de recursos entre él y el club japonés, pero el actual entrenador del Al Ittihad tenía otra opinión.
Wiesing, que en aquel momento dirigía al Gamba Osaka, condujo al equipo japonés al podio de campeón de la Liga de Campeones de Asia 2 por primera vez en su historia, tras una victoria histórica sobre el Al Nassr por un gol a cero.
El entrenador alemán privó al Al Nassr de ganar el título de la Liga de Campeones de Asia 2 por primera vez en su historia, así como de conquistar su primer título asiático en 28 años, concretamente desde la victoria en la Supercopa Continental de 1998.
Hoy, Wiesing vuelve a enfrentarse al Al Nassr, pero esta vez con el Al Ittihad, cargando sobre sus hombros la misión de tumbar al "Mundial" por primera vez en la temporada actual, como lo hizo por última vez al final de la temporada pasada.
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