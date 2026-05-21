«Un entrenador excelente y una persona maravillosa»: el Bayern de Múnich considera a Vincent Kompany «invendible», y su presidente explica por qué es «una auténtica mejora» para el club

En declaraciones a Sport Bild, Hainer dejó clara la postura del Bayern sobre Kompany y bromeó sobre el interés de otros clubes. También elogió su profesionalidad y ética de trabajo, que ya se notan en todo el club.

«Que llamen a la puerta si quieren», afirmó Hainer. «A menudo se dice que algunos jugadores son intransferibles. Y en el caso de Kompany no hay cláusula de traspaso; es intransferible. Vincent tiene contrato hasta 2029, lo que nos da seguridad, y esperamos que se quede mucho, mucho más tiempo. Se ha labrado un nombre aquí con nosotros.

Es el primero en llegar a la Sabener Strasse y el último en irse. Tras los partidos fuera, en el avión ya revisa las imágenes y coordina el análisis con su cuerpo técnico. Ese compromiso se contagia a todo el club.

Renovamos su contrato porque hace un trabajo excepcional y queríamos que se quedara más tiempo; no por adelantarnos al Manchester City. Quizá algún día entrene allí, ya que antes jugó allí. Es joven, tiene muchos años por delante y su éxito atrae a los grandes clubes, pero ahora él y su familia son felices en Múnich».