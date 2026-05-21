AFP
Traducido por
«Un entrenador excelente y una persona maravillosa»: el Bayern de Múnich considera a Vincent Kompany «invendible», y su presidente explica por qué es «una auténtica mejora» para el club
El Bayern desmiente los rumores sobre la salida de Kompany
Se ha especulado sobre un posible regreso de Kompany al Manchester City debido a la incertidumbre sobre el futuro de Pep Guardiola. Sin embargo, el Bayern ha dejado claro que no piensa dejarlo marchar.
El presidente del Bayern, Hainer, descartó que el belga pueda regresar a Inglaterra. En octubre, Kompany renovó hasta 2029. El exentrenador del Burnley se ha afianzado rápido en el Allianz Arena pese a la presión de dirigir al club más grande de Alemania.
- Getty Images Sport
Hainer elogia la influencia de Kompany
En declaraciones a Sport Bild, Hainer dejó clara la postura del Bayern sobre Kompany y bromeó sobre el interés de otros clubes. También elogió su profesionalidad y ética de trabajo, que ya se notan en todo el club.
«Que llamen a la puerta si quieren», afirmó Hainer. «A menudo se dice que algunos jugadores son intransferibles. Y en el caso de Kompany no hay cláusula de traspaso; es intransferible. Vincent tiene contrato hasta 2029, lo que nos da seguridad, y esperamos que se quede mucho, mucho más tiempo. Se ha labrado un nombre aquí con nosotros.
Es el primero en llegar a la Sabener Strasse y el último en irse. Tras los partidos fuera, en el avión ya revisa las imágenes y coordina el análisis con su cuerpo técnico. Ese compromiso se contagia a todo el club.
Renovamos su contrato porque hace un trabajo excepcional y queríamos que se quedara más tiempo; no por adelantarnos al Manchester City. Quizá algún día entrene allí, ya que antes jugó allí. Es joven, tiene muchos años por delante y su éxito atrae a los grandes clubes, pero ahora él y su familia son felices en Múnich».
El Bayern se refuerza en torno a Kompany
El Bayern cree que Kompany ha devuelto estabilidad e identidad al equipo tras una etapa de inestabilidad en el banquillo. El club valora su estilo ofensivo y su exigencia como claves para el futuro.
«Ottmar Hitzfeld dijo una vez que lo más importante para un entrenador es ser auténtico», añadió. «Vincent es la autenticidad personificada: es radicalmente genuino en su forma de ser accesible.
Los jugadores saben qué esperar, y eso, sumado a su conducta y vasta experiencia, marca la diferencia. No solo es un gran entrenador, sino también una excelente persona. Vincent siempre es educado, pero también puede ser firme cuando las cosas no salen como él quiere en los entrenamientos o en un partido».
- AFP
El Bayern aspira al doblete nacional
El Bayern busca el doblete nacional: si vence al Stuttgart en la final de la Copa DFB del sábado en el Olympiastadion, reforzará la confianza en el proyecto de Kompany tras ganar la Bundesliga.