Goal.com
En directoEntradas
Gaza-City-World-Cup-GatheringAFP

Traducido por

Un enorme terremoto sacude Egipto: los deportistas, entre las víctimas

FEATURES
Premier League
Zizo
Al Ahly SC
Zamalek SC
Egipto

Un terremoto de magnitud 5,6 en la escala de Richter sacudió la mayoría de las provincias de Egipto en las primeras horas de la mañana de este lunes.

El Instituto Nacional de Investigaciones Astronómicas y Geofísicas informó de que el temblor se registró a 38 kilómetros al norte de Suez.

El Ministerio de Salud señaló, a través de su cuenta en Facebook, que el seguimiento sobre el terreno detectó únicamente un número limitado de heridas leves, que fueron atendidas sin que se registraran fallecimientos.

Muchos usuarios reaccionaron en las redes sociales a la intensidad del terremoto, que se produjo a las tres de la madrugada, hora de Egipto.

Los artistas encabezaron las reacciones al terremoto, aunque las figuras del mundo del deporte no reaccionaron, salvo Ahmed Sayed Zizo, estrella del Al Ahly.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El mensaje de Ahmed Sayed Zizo

    Zizo escribió, a través de su cuenta en Instagram: "Unos segundos de miedo fueron suficientes para que el mundo, con todo lo que hay en él, se empequeñezca ante los ojos del ser humano, y para que cada uno recuerde que, al final, no hay más refugio que Dios".

    Y continuó: "La vida es más corta que para vivirla en enemistad, injusticia e ira, y más corta que para que el mundo nos distraiga del día al que todos vamos".

    Y añadió: "Trabaja, esfuérzate y sueña, pero no olvides, mientras construyes tu mundo, que también construyes para tu otra vida; no aplaces el arrepentimiento ni retrases una buena obra que puedas hacer, ni un derecho que puedas devolver".

    Y señaló: "Quizá Dios nos envíe momentos como este, no solo para que sintamos miedo, sino para que despertemos y nos revisemos a nosotros mismos, y comprendamos que la existencia de una segunda oportunidad es, en sí misma, una bendición".

    Y concluyó: "Dios mío, protégenos con tu misericordia, perdónanos, concédenos un buen final y no nos lleves sino estando complacido con nosotros".

    1kooora

    • Anuncios

  • Reacción de los artistas ante el terremoto

    Mientras que muchos artistas reaccionaron a través de las redes sociales, entre ellos el actor Mohamed Ramadán, quien escribió: "Gracias a Dios, pasó sin daños".

    El actor Ahmed El Awady escribió: "Un terremoto, pero qué destrucción".

    El artista y miembro del Senado, Yasser Galal, publicó un vídeo en el que dijo: "Gente, ¿alguien sintió este terremoto? Yo estaba durmiendo y me desperté por la sacudida. Que Dios nos proteja y nos guarde".

    El artista Essam El Sakka escribió: "Unos segundos y el mundo entero se dio la vuelta. Gente que se levantó de su sueño aterrorizada, gente que corrió a buscar a sus hijos y sus familias, y muchos corazones que se detuvieron del miedo".

    Y recalcó: "En un instante, recordamos que el poder pertenece solo a Dios, y que todo lo que planeamos puede cambiar en un segundo. Gracias a Dios que pasó sin novedad, pero fue un mensaje que nos recuerda que la vida no está garantizada, y que la bendición de la seguridad no tiene precio".

    Bassem Samra escribió: "Es un terremoto normal, querido. Sigue durmiendo, ya lo verás por la mañana", pero rápidamente borró la publicación.

    El artista Amir Karara escribió: "Cuando te despiertas y te encuentras a todo Egipto hablando del terremoto".

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google