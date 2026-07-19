Según dichas informaciones, el Leipzig lidera las negociaciones y el RB ya habría decidido activar la cláusula de rescisión de 29 millones de euros del delantero. El jugador tampoco vería con malos ojos fichar por el actual subcampeón.

Así, el BVB se quedaría sin refuerzo. En Dortmund ven a Asllani como el sustituto perfecto para el centro del ataque, si Serhou Guirassy finalmente se marcha en este mercado.

El futuro del delantero guineano, que tiene una cláusula de 35 millones solo para grandes clubes, aún es incierto.

Su cláusula, válida solo hasta el 15 de julio, parece garantizar su continuidad, aunque una venta sigue siendo posible. De concretarse, Asllani ya podría haber fichado por otro club.