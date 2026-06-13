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Florentino Perez Joan LaportaAFP

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Un duro golpe para el Real Madrid en el caso Negreira

Primera División
Barcelona
Real Madrid
España

Para mantenerse en la presidencia del Real Madrid, Florentino Pérez aprovechó el «caso Negreira» y anunció que entregaría a Aleksander Ceferin, en la final de la Champions, un expediente de 500 páginas.

Anunció que, en la final de la Liga de Campeones, entregaría a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, un expediente de 500 páginas.

Según Sport, Pérez cumplió su promesa y entregó el expediente a Ceferin; sin embargo, esos documentos no tienen valor legal para que la UEFA emita una resolución.

No habrá decisión mientras la justicia española no dicte sentencia firme.

Según «La Vanguardia», la UE respeta los procedimientos nacionales y no interviene cuando los casos pasan a la vía judicial.

Mientras el caso esté en los tribunales, la UEFA no actuará. 

Ni La Liga, ni la Federación Española de Fútbol ni el Consejo Superior de Deportes han impuesto sanciones.

  • Florentino PerezIMAGO / ZUMA Press

    Pérez y el robo de siete títulos de la Liga española

    Florentino Pérez criticó al Barcelona durante la campaña electoral y antes, sobre todo en la rueda de prensa en la que afirmó que «les habían robado siete títulos de liga».

    El Barça insiste en su inocencia y asegura que no hay pruebas de que ningún árbitro se viera influido. 

    Esta semana, la junta del Barça respondió con una demanda de conciliación a las declaraciones de Pérez sobre el caso Negreira.

    En el informe enviado a la Unión Europea, el Real Madrid pidió analizar las posibles consecuencias deportivas e incluso la retirada de los títulos ganados por el Barcelona si se probaran las irregularidades.

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