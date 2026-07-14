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¡Un duro golpe para el Barcelona! Frenkie de Jong se enfrentará a «varios meses» de baja tras regresar lesionado del Mundial
Decepción en el Mundial y descubrimiento de una lesión
Según MARCA, De Jong acudió el lunes al entrenamiento para reconocimientos médicos rutinarios. El centrocampista había jugado todos los partidos de Holanda en el Mundial hasta la eliminación ante Marruecos en dieciseisavos. Disputó 110 minutos en el 1-1 que acabó con derrota en penaltis.
Aunque algunos compañeros disfrutaron de más descanso, él se presentó junto a Ronald Araujo. Las primeras pruebas indican una grave lesión de rodilla, lo que ha generado gran preocupación en el club. El Barcelona aún no ha emitido comunicado oficial, pero el panorama es sombrío a la espera de los resultados definitivos del diagnóstico.
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Ausencia prolongada del maestro del centro del campo
De Jong podría estar de baja hasta cuatro meses, por lo que no volvería a jugar hasta noviembre.
Su experiencia desde 2019, con 197 partidos y 20 goles, lo convierte en una baja sensible para el Barcelona, que deberá reevaluar su centro del campo y pedir más al resto de la plantilla.
Un jugador con un palmarés impresionante que se encuentra desaparecido en combate
Este nuevo contratiempo prolonga la frustrante racha de lesiones de De Jong. La temporada pasada ya estuvo casi dos meses de baja por una lesión muscular en el muslo.
A pesar de ello, su palmarés es brillante: en España ha conquistado tres Ligas (22-23, 24-25 y 25-26). Con él en el campo, el Barcelona ha sumado dos Copas del Rey y tres Supercopas de España, además del doblete logrado con el Ajax en la 18-19. Su mentalidad ganadora se echará de menos en los momentos clave de la próxima temporada.
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¿Qué le depara el futuro a De Jong?
De Jong se someterá a pruebas médicas exhaustivas para determinar el alcance de su lesión de rodilla. Una vez conocidos los resultados, el Barcelona emitirá un comunicado con el plazo de recuperación. Mientras, el club sigue con la pretemporada y el jugador inicia su rehabilitación.
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