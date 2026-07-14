¡Un duro golpe para el Barcelona! Frenkie de Jong se enfrentará a «varios meses» de baja tras regresar lesionado del Mundial

Según MARCA, De Jong acudió el lunes al entrenamiento para reconocimientos médicos rutinarios. El centrocampista había jugado todos los partidos de Holanda en el Mundial hasta la eliminación ante Marruecos en dieciseisavos. Disputó 110 minutos en el 1-1 que acabó con derrota en penaltis.

Aunque algunos compañeros disfrutaron de más descanso, él se presentó junto a Ronald Araujo. Las primeras pruebas indican una grave lesión de rodilla, lo que ha generado gran preocupación en el club. El Barcelona aún no ha emitido comunicado oficial, pero el panorama es sombrío a la espera de los resultados definitivos del diagnóstico.