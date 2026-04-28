¡Un duro golpe para Brasil! Eder Militão se pierde el Mundial 2026 tras someterse a una operación por una lesión en el muslo

Se confirmó el peor escenario para Militão: viajó a Turku (Finlandia) para consultar a un especialista y se constató una grave lesión en el muslo izquierdo con alto riesgo de rotura total del tendón. Para preservar su carrera, el defensa brasileño aceptó someterse a cirugía este martes.

La recuperación, que lo mantendrá inactivo hasta octubre, le impedirá jugar la Copa del Mundo de 2026. Militão, que integró la Seleção en Catar 2022, deberá esperar hasta 2030 para buscar otra gloria mundial.