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¡Un duro golpe para Brasil! Eder Militão se pierde el Mundial 2026 tras someterse a una operación por una lesión en el muslo
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Una operación acaba con sus sueños de disputar el Mundial
Se confirmó el peor escenario para Militão: viajó a Turku (Finlandia) para consultar a un especialista y se constató una grave lesión en el muslo izquierdo con alto riesgo de rotura total del tendón. Para preservar su carrera, el defensa brasileño aceptó someterse a cirugía este martes.
La recuperación, que lo mantendrá inactivo hasta octubre, le impedirá jugar la Copa del Mundo de 2026. Militão, que integró la Seleção en Catar 2022, deberá esperar hasta 2030 para buscar otra gloria mundial.
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Se agrava la crisis de lesiones del Real Madrid
La baja de Militão agrava la crisis de lesiones del Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa. A la ausencia del defensa se suman las de los delanteros Rodrygo —también fuera de la gira de Brasil por Norteamérica— y Arda Güler. Además, desde mediados de marzo no está el portero titular, Thibaut Courtois. Con el título de La Liga cada vez más lejos, la ausencia de un baluarte defensivo como Militão deja a la zaga madridista muy expuesta.
Una pesadilla para Militão
Para el jugador, esta última lesión prolonga un ciclo angustioso de problemas físicos. Desde el último Mundial, Militão ha sufrido nueve lesiones y tres operaciones, con más de 600 días de inactividad.
La lesión se produjo durante la victoria del Real Madrid sobre el Alavés en el Bernabéu. Salió en el descanso como medida de precaución, pero el diagnóstico empeoró. Se sometió a una segunda resonancia en Madrid antes de viajar a Finlandia, y el especialista confirmó el veredicto. Ahora le espera un largo proceso de rehabilitación que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante cinco meses.
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Brasil debe replantear sus planes para el Mundial.
Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, debe reorganizar su defensa a pocas semanas del Mundial tras la baja de Militão, quien aportaba velocidad y físico para aspirar al título. Su ausencia deja un vacío difícil de cubrir en el centro de la zaga.