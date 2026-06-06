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MAINZ, GERMANY - MAY 31: Starting lineup of Germany with Jamal Musiala, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic, Oliver Baumann, Lennart Karl, Nathaniel Brown, Joshua Kimmich, Deniz Undav and Florian Wirtz during the international friendly match between Germany and Finland at MEWA Arena on May 31, 2026 in Mainz, Germany. (Photo by Helge Prang - GES Sportfoto/Getty Images)Getty Images
Adhe Makayasa

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Un duro golpe para Alemania: la estrella del Bayern de Múnich se perderá el Mundial tras lesionarse en un entrenamiento

Alemania
World Cup
L. Karl
F. Ouedraogo
J. Nagelsmann
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La selección alemana sufrió un revés en sus preparativos para el Mundial tras la baja del joven delantero Lennart Karl por una grave lesión en el muslo. El jugador del Bayern de Múnich, de 18 años, se lesionó en la última sesión de entrenamiento, lo que obligó al seleccionador, Julian Nagelsmann, a convocar a un sustituto de última hora.

  • Un duro golpe para la selección alemana

    El cotizado delantero se lesionó víspera del amistoso de Alemania contra Estados Unidos, coanfitrión del torneo. Karl había demostrado su valor al ser titular y dar una asistencia en la victoria 4-0 sobre Finlandia. Para reemplazarlo, Nagelsmann convocó al versátil talento de 20 años del RB Leipzig, Assan Ouedraogo.

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  • Lennart Karl Germany 2026Getty Images

    Nagelsmann expresa su profundo pesar

    El seleccionador admitió que la baja repentina de la joven promesa ha ensombrecido los preparativos del equipo. Nagelsmann, consternado, declaró: «Lo siento muchísimo por Lenny.

    Es un golpe enorme para él y para todos nosotros que se pierda el Mundial. Es un pequeño consuelo que sea joven y tenga muchos torneos por delante. Nos hubiera encantado tenerlo en el equipo.

    Con Assan Ouedraogo, que como Lenny tuvo un gran inicio con nosotros, seguiremos adelante; es talentoso y esperamos que juegue con valentía y libertad».

  • El adolescente promete volver con más fuerza

    La joven promesa del Bayern expresó en redes su decepción por perderse la Copa del Mundo.

    En su cuenta de Instagram, Karl escribió: «Ni siquiera sé por dónde empezar, pero me duele más de lo que las palabras pueden expresar perderme el torneo más importante. Hice absolutamente todo lo que pude para estar en forma para el Mundial. Por desgracia, las lesiones suelen llegar en el peor momento posible. Le deseo a mi equipo el mayor éxito posible y, por supuesto, ¡los apoyaré cada minuto! Volveré más fuerte, lo prometo 💪🏻 Gracias por todos los mensajes de apoyo ❤️ Mucha suerte @dfb_team».



  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Ouedraogo toma el relevo

    Ouedraogo se une a la selección tras marcar cuatro goles y dar tres asistencias en 19 partidos de la Bundesliga con el Leipzig. El centrocampista, que ya ha marcado con la absoluta, debe adaptarse rápido antes del inicio del torneo.

    Alemania cerrará su preparación ante Estados Unidos antes de debutar en el Grupo E contra Curazao el 14 de junio, y luego enfrentará a Costa de Marfil y Ecuador.