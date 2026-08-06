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Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un duro golpe: ¿ha renunciado el Al-Hilal al sueño de Inzaghi en el mercado?

S. Inzaghi
Al Hilal
Italia
Arabia Saudita

Las dificultades del mercado destruyen los sueños del técnico italiano

Parece que el Al-Hilal saudí está cerca de cerrar su mercado de fichajes veraniego sin cumplir una de las principales peticiones de su entrenador italiano, Simone Inzaghi, después de que su plan para reforzar el extremo derecho chocara con complicados obstáculos económicos y técnicos, convirtiendo el fichaje esperado en un sueño aplazado, al menos hasta el próximo invierno.

El Al-Hilal había logrado reforzar la banda izquierda con la contratación del neerlandés Crysencio Summerville, pero Inzaghi aspiraba a completar su proyecto ofensivo con la incorporación de un extremo derecho extranjero que ofreciera al equipo soluciones adicionales en el último tercio del campo, algo que aún no se ha materializado.


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    Negociaciones estancadas

    El senegalés Iliman Ndiaye, extremo del Everton inglés, fue el primer objetivo de la directiva del Al-Hilal durante las últimas semanas, pero las negociaciones chocaron con las elevadas exigencias económicas del club inglés, que se aferró a obtener una gran contraprestación para desprenderse de su jugador.

    Al mismo tiempo, la directiva del Al-Hilal no logró alcanzar soluciones con otras opciones, ya fuera por el alto valor de las operaciones o por la negativa de los clubes a ceder a sus estrellas antes del inicio de la temporada.

    Todo esto llega en un momento en el que la política de gasto dentro de los clubes saudíes ha cambiado en comparación con el inicio del proyecto del Fondo de Inversiones Públicas, ya que las operaciones han pasado a estar sujetas a cálculos económicos más precisos, lo que dificultó la tarea del Al-Hilal de cerrar un fichaje de esta magnitud.

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    El sueño de Inzaghi, en el aire

    Según las últimas novedades, la tendencia más probable dentro del Al Hilal es conformarse con la plantilla actual y aplazar la idea de fichar a un nuevo extremo extranjero hasta el mercado de fichajes invernal, en lugar de meterse en operaciones de alto coste que no encajan con la visión actual del club.

    Además, el Al Hilal no ha logrado hasta ahora encontrar una salida al caso del delantero uruguayo Darwin Núñez, que sigue ocupando un lugar en la lista de extranjeros, lo que reduce las opciones del club para inscribir a cualquier nuevo jugador.

    En caso de que Núñez continúe hasta el final del mercado, el Al Hilal se verá obligado a afrontar el inicio de la temporada con la plantilla actual, con lo que el sueño de Inzaghi de reforzar la banda derecha quedaría aplazado, a la espera de un nuevo movimiento durante el invierno o de un cambio repentino en los últimos días del mercado de fichajes.

  • Opciones para el lateral derecho

    Pese al estancamiento en las negociaciones por un nuevo extremo extranjero, el Al-Hilal no sufre carencias numéricas en esta posición, ya que cuenta con varias opciones capaces de cubrir la banda derecha durante la nueva temporada.

    El brasileño Malcom encabeza estos nombres, aunque su futuro con el equipo sigue sin resolverse hasta ahora, en medio de las continuas especulaciones sobre la posibilidad de su salida antes del cierre del mercado de fichajes.

    Asimismo, el cuerpo técnico dispone de otras alternativas como Sultan Mundash, que domina el juego por ambas bandas, junto al recién llegado Crysencio Summerville, capaz de desplazarse a la derecha cuando sea necesario, además del prometedor talento francés Simon Bouabré, que espera recibir mayores oportunidades para reivindicarse con el primer equipo.

    A pesar de la variedad de nombres, Inzaghi aspiraba a incorporar a un extremo especializado que otorgara al equipo soluciones diferentes, lo que mantiene vigente la idea de reforzar esta posición, aunque se aplace hasta el mercado de invierno.

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