Parece que el Al-Hilal saudí está cerca de cerrar su mercado de fichajes veraniego sin cumplir una de las principales peticiones de su entrenador italiano, Simone Inzaghi, después de que su plan para reforzar el extremo derecho chocara con complicados obstáculos económicos y técnicos, convirtiendo el fichaje esperado en un sueño aplazado, al menos hasta el próximo invierno.
El Al-Hilal había logrado reforzar la banda izquierda con la contratación del neerlandés Crysencio Summerville, pero Inzaghi aspiraba a completar su proyecto ofensivo con la incorporación de un extremo derecho extranjero que ofreciera al equipo soluciones adicionales en el último tercio del campo, algo que aún no se ha materializado.