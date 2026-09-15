Puede ser demasiado pronto para emitir juicios tras disputarse apenas cuatro jornadas de la Premier League, pero la tabla de clasificación ya ha comenzado a dibujar los primeros rasgos de la lucha por el título. Y aunque la temporada todavía está en sus inicios, el Arsenal y el Manchester City han logrado distanciarse de la mayoría de sus rivales, después de que ambos consiguieran el pleno de puntos, en un momento en el que tropezaron equipos de los que se esperaba que fueran protagonistas en la carrera por el campeonato.

¿Estamos entonces ante una lucha por el título ya reducida a dos equipos? ¿O es todavía prematuro hablar de ello? El Arsenal y el Manchester City, que ocuparon el primer y el segundo puesto en tres de las últimas cuatro temporadas, parecen hasta ahora a un nivel diferente al del resto de sus rivales, después de que cada uno sumara 12 puntos en cuatro partidos.

La diferencia no parece grande en esta etapa, pero encierra un dato importante: ambos equipos se distancian por cuatro puntos del Leeds United y el Hull City, que "están firmando un gran inicio, aunque lo más probable es que este dúo no sea un verdadero protagonista en la carrera por el título", y les separan cinco puntos del resto de los equipos.