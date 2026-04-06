Un dos veces campeón con el Manchester United ficha por un club de la liga de domingo repleto de héroes de culto de la Premier League

Valencia, famoso por haber dominado la banda derecha en Old Trafford durante una década, había puesto fin inicialmente a su carrera profesional en mayo de 2021, tras pasar por el LDU Quito y el Querétaro. Sin embargo, parece que el atractivo de la Premier Division de la Cheshire Vets League ha resultado demasiado fuerte para el icono ecuatoriano.

El jugador de 40 años es una leyenda en Manchester, tras llegar procedente del Wigan Athletic en 2009 para llenar el vacío dejado por Cristiano Ronaldo. Con el tiempo, pasó de ser un veloz extremo a convertirse en uno de los laterales derechos más fiables de la liga, ganándose el brazalete de capitán y disputando más de 330 partidos. Ahora, Valencia regresa al noroeste para incorporarse a un equipo que se está convirtiendo rápidamente en el conjunto de veteranos más comentado del país. El Wythenshawe confirmó la noticia el domingo por la tarde, lo que supone un sensacional regreso a la competición para el hombre que anteriormente capitaneó al United bajo las órdenes de José Mourinho.