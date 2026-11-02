El periodista español Dani Garrido elogió la notable sintonía entre Marc Cucurella y Yan Diomande en el costado izquierdo del Real Madrid, al considerar que la presencia del jugador marfileño le ha dado al lateral español un mayor espacio para aportar en ataque y ha reducido sus apuros en las tareas defensivas.

Garrido habló, durante su intervención en el programa "Carrusel Deportivo" de la emisora "Cadena SER", sobre la compenetración entre la dupla en el duelo ante el Racing de Santander, señalando que los movimientos de Diomande le ofrecen a Cucurella mejores opciones por la banda izquierda.

Yan Diomande contribuyó a la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Racing de Santander, el domingo, al cerrar los goles del conjunto merengue, que dejó sentenciado el encuentro en la primera parte, tras los tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

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