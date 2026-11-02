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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Un doblete que trastoca los planes de Mourinho: un periodista español apunta que el banquillo es el sitio de Vinicius

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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Vinicius Junior
Y. Diomande
M. Cucurella
J. Mourinho
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Garrido sobre el rendimiento del Madrid: ¡no sé qué pasó en Roma!

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El periodista español Dani Garrido elogió la notable sintonía entre Marc Cucurella y Yan Diomande en el costado izquierdo del Real Madrid, al considerar que la presencia del jugador marfileño le ha dado al lateral español un mayor espacio para aportar en ataque y ha reducido sus apuros en las tareas defensivas.

Garrido habló, durante su intervención en el programa "Carrusel Deportivo" de la emisora "Cadena SER", sobre la compenetración entre la dupla en el duelo ante el Racing de Santander, señalando que los movimientos de Diomande le ofrecen a Cucurella mejores opciones por la banda izquierda.

Yan Diomande contribuyó a la victoria del Real Madrid por 3-0 sobre el Racing de Santander, el domingo, al cerrar los goles del conjunto merengue, que dejó sentenciado el encuentro en la primera parte, tras los tantos de Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

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  • Banquillo: este es el lugar de Vinicius

    El periodista español señaló: "Diomande se entiende de maravilla con Cucurella, menudo costado izquierdo tiene el Real Madrid con ambos juntos. Cuando juega Vinicius, Cucurella se muestra menos ofensivo y sufre más en el plano defensivo".

    Garrido no se limitó a elogiar a la dupla, sino que fue más allá cuando abordó el esperado regreso de Vinicius, al considerar que el extremo brasileño no debería recuperar su lugar en el once titular de forma automática. En este sentido, declaró: "Cuando vuelva Vinicius, debe sentarse en el banquillo, ¡y en un banco del tamaño de un piano!", en alusión irónica a la necesidad de no concederle un puesto asegurado en el once titular, según recogió el portal Defensa Central.

    Garrido considera que José Mourinho está obligado a mantener los elementos que han demostrado su eficacia, en lugar de cambiar el once por el simple regreso de una de sus estrellas, al estimar que la compenetración colectiva debe ser un factor decisivo en las elecciones del entrenador.

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  • "No sé qué pasó en Roma"

    En el mismo contexto, Garrido elogió la mejora que ha experimentado el rendimiento del Real Madrid bajo la dirección de Mourinho, afirmando: "No sé qué pasó en Roma, pero Mourinho encontró un camino y siguió desarrollándolo, y puede lograrle buenos resultados".

    Garrido también defendió a Jude Bellingham, coincidiendo con Mourinho en que el jugador inglés no recibe el reconocimiento que merece en la carrera por el Balón de Oro, al considerar que merece estar entre los cinco mejores jugadores del mundo cuando se encuentra en su mejor momento.

    Lee también: El antiguo objetivo de Mourinho y la sorpresa del Forest: el Liverpool abre el expediente de la sucesión de Van Dijk

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