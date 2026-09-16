Emery introdujo siete cambios en el once del Villa que cayó derrotado ante el Nottingham Forest, y su equipo de rotaciones aprovechó sin problemas la fragilidad en el centro de la zaga del Coventry. Los visitantes se vieron sacudidos brevemente cuando Victor Torp igualó la eliminatoria con un brillante lanzamiento de falta desde 25 yardas a la escuadra, mientras que Gustavo Hamer también estuvo cerca con un disparo lejano.

Sin embargo, Barkley, completamente solo, cabeceó a la red tras un saque de esquina antes del descanso, castigando a un Coventry que ya ha encajado 15 goles en todas las competiciones esta temporada. Esta vulnerabilidad defensiva llegó justo después de la desastrosa derrota por 5-0 en casa del domingo ante el Brighton.

John McGinn ya había avisado antes con una ocasión de gol, antes de que Abraham sentenciara por fin la victoria. Justo antes de la hora de juego, el delantero se deshizo con facilidad del debutante Stephen Mfuni para empujar a la red el córner botado por McGinn y apagar las esperanzas del Coventry.