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Un doblete de Tammy Abraham mete al Aston Villa en la cuarta ronda de la Carabao Cup
Abraham marca dos veces para tumbar al Coventry
Abraham firmó una actuación brillante y ayudó al Aston Villa a derrotar 3-1 al Coventry City para avanzar a la cuarta ronda de la Carabao Cup. El delantero inglés vio puerta en dos ocasiones y abrió el marcador a los siete minutos en una cómoda victoria del equipo de Emery.
Ross Barkley también marcó con un cabezazo bien colocado antes del descanso. El triunfo copero supuso un impulso muy necesario para el Villa, que busca encontrar algo de impulso tras un complicado inicio de su campaña nacional.
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El delantero envía un mensaje a Emery
La actuación decisiva de Abraham, que valió el triunfo a su equipo, fue la respuesta perfecta a su entrenador. Según se informó, Emery estaba dispuesto a dejar salir al delantero durante el mercado de fichajes de verano, desafiándole activamente a ofrecer más sobre el terreno de juego.
Lejos de apartarse, Abraham rechazó cesiones tanto al Ipswich Town como al Everton para pelear por su sitio. Su intenso deseo de demostrar su valía quedó claramente patente durante toda la eliminatoria contra el Coventry.
La presión sobre Abraham había aumentado tras la llegada de Nicolas Jackson desde el Chelsea por 65 millones de libras. Sin embargo, sus dos definiciones llenas de calma demostraron que sigue siendo un activo muy valioso para el Aston Villa.
Las fragilidades defensivas condenan al dubitativo Coventry City
Emery introdujo siete cambios en el once del Villa que cayó derrotado ante el Nottingham Forest, y su equipo de rotaciones aprovechó sin problemas la fragilidad en el centro de la zaga del Coventry. Los visitantes se vieron sacudidos brevemente cuando Victor Torp igualó la eliminatoria con un brillante lanzamiento de falta desde 25 yardas a la escuadra, mientras que Gustavo Hamer también estuvo cerca con un disparo lejano.
Sin embargo, Barkley, completamente solo, cabeceó a la red tras un saque de esquina antes del descanso, castigando a un Coventry que ya ha encajado 15 goles en todas las competiciones esta temporada. Esta vulnerabilidad defensiva llegó justo después de la desastrosa derrota por 5-0 en casa del domingo ante el Brighton.
John McGinn ya había avisado antes con una ocasión de gol, antes de que Abraham sentenciara por fin la victoria. Justo antes de la hora de juego, el delantero se deshizo con facilidad del debutante Stephen Mfuni para empujar a la red el córner botado por McGinn y apagar las esperanzas del Coventry.
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El Aston Villa busca impulso tras avanzar en la copa
Asegurar su plaza en la cuarta ronda brinda al Villa una oportunidad vital para ganar impulso. Tras perder tres de sus cuatro primeros partidos de la Premier League, los hombres de Emery necesitaban desesperadamente un resultado positivo para enderezar el rumbo y recuperar la confianza.
Para Abraham, poner fin a una sequía goleadora que se remontaba a abril podría ser el catalizador de una temporada revitalizada. Esperará que esta dominante actuación copera le otorgue un puesto en el once inicial en sus próximos compromisos ligueros.
Mientras tanto, la temporada del Coventry ya amenaza con convertirse en una pesadilla. Con una quinta derrota en sus seis primeros partidos, pese a marcar su primer gol en casa de la campaña, afronta una batalla cuesta arriba para dar la vuelta a su lamentable dinámica.
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