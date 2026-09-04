AFP
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Un doblete de Isak da al Liverpool su primera victoria en la Premier League mientras Barcola debuta con los Reds
Isak encuentra su ritmo batiendo récords
Isak firmó su actuación más devastadora desde que se incorporó al Liverpool procedente del Newcastle United por una cifra récord en Gran Bretaña de 125 millones de libras hace 12 meses. El internacional sueco se mostró afilado desde el pitido inicial y silenció a quienes habían cuestionado su impacto desde su sonado traslado a Anfield. Al batir dos veces a Kjell Scherpen en los primeros nueve minutos, el delantero sentenció prácticamente el choque antes de que los anfitriones, recién ascendidos, pudieran siquiera asentarse en el partido.
La victoria en Suffolk también supuso un hito importante para Andoni Iraola, al lograr su primer triunfo al frente del Liverpool. Al sumar los tres puntos, Iraola evitó convertirse en el primer entrenador del club desde Brendan Rodgers en no ganar ninguno de sus tres primeros partidos de la Premier League.
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La combinación de Gakpo e Isak demuestra ser letal
Liverpool abrió el marcador a los seis minutos, cuando Isak cruzó un disparo ante Scherpen por su palo corto tras un incisivo pase de Cody Gakpo. Fue un momento destacado para el Liverpool, ya que era la primera vez que se ponía por delante en un partido de la Premier League esta temporada, después de empezar perdiendo en sus empates iniciales contra Nottingham Forest y Newcastle.
Apenas tres minutos después, la dinámica dupla volvió a asociarse para doblar la ventaja de los visitantes y silenciar al público de Portman Road. El preciso envío supuso la tercera vez esta temporada que Gakpo, que fue vinculado en verano con un posible traspaso al Manchester City, asistía al delantero sueco en la Premier League.
Araujo se mantiene firme sobre su debut completo
Mientras la delantera acaparaba los focos, la zaga del Liverpool fue igualmente crucial para asegurar la portería a cero. Los locales estuvieron cerca de recortar distancias en la media hora de partido, pero Ronald Araujo apareció con un bloqueo vital in extremis en su debut completo para negar el gol a Daizen Maeda en el segundo palo.
Poco después, a Isak se le escapó el hat-trick poco antes del descanso, cuando el asistente levantó la bandera por fuera de juego tras rematar un envío raso de Florian Wirtz. A pesar del tanto anulado, el Liverpool mantuvo un control absoluto del encuentro.
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Barcola entra en escena mientras el Liverpool mira al futuro
Los aficionados del Liverpool recibieron otro motivo de entusiasmo en los últimos 25 minutos, cuando el recién llegado Bradley Barcola debutó. El delantero francés, que el lunes completó un traspaso de 123 millones de libras desde el Paris Saint-Germain, entró desde el banquillo entre una cálida ovación de los aficionados desplazados.
El resultado sitúa al Liverpool quinto en la clasificación de la Premier League con cinco puntos, mientras que el Ipswich sigue 13º con tres puntos. El Liverpool ahora centra su atención en Europa, donde se enfrentará al Atlético de Madrid en la Champions League el miércoles, antes de volver a la competición liguera contra el Fulham en Anfield el 12 de septiembre.
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