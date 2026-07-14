Vidagany, en declaraciones a 365Scores, desmintió los rumores que apuntaban a una posible marcha de Martínez a Turín y subrayó que la postura del Villa no ha cambiado pese a las especulaciones.

«El futuro de Dibu está asegurado. Se queda con nosotros y no tenemos intención de dejarlo marchar este verano. El equipo necesita su compromiso y experiencia; es clave en nuestro proyecto para la próxima temporada», explicó.

«Las noticias sobre su fichaje por la Juventus no reflejan la postura del club. Esperamos que siga rindiendo al máximo con sus compañeros».