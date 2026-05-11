«Un día que nunca olvidaré»: Hansi Flick vive en el FC Barcelona los momentos más emotivos de su vida

Antes, las estrellas del Barça, lideradas por Lamine Yamal, lanzaron al aire a su entrenador. Luego, Flick observó la entrega del trofeo como un espectador, aunque sus jugadores lo abrazaron una y otra vez. Todo el club lloró y celebró con él. «El Barça es como una familia para mí», afirmó el exseleccionador alemán.

Flick, que vistió un jersey negro en el banquillo durante el 2-0 contra el Real Madrid, no reveló todo hasta la rueda de prensa. «Esta mañana me llamó mi madre y me dijo que mi padre había fallecido. Entonces me pregunté: ¿debo guardármelo para mí? ¿O hablar de ello?», relató. Poco después, Flick informó primero a los jugadores («nunca olvidaré cómo reaccionaron»), luego al público, y se quedó en Barcelona.