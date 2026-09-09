Otro jugador que conquistó 3 títulos en 3 años antes de marcharse de la liga saudí es la estrella argelina Riyad Mahrez, exextremo del Al-Ahli.

Mahrez se incorporó al Al-Ahli en el verano de 2023, procedente del Manchester City, para marcar con el club 37 goles y dar 50 asistencias en 122 partidos que disputó a lo largo de 3 años.

La estrella argelina fue el gran protagonista en la coronación del Al-Ahli con el título de la Liga de Campeones de Asia de la Élite por primera vez en la historia, después de haber sido el máximo asistente en la edición 2024-2025.

Y Mahrez no se detuvo ahí, pues, tal como prometió a la afición del Al-Ahli, le dio al club un nuevo título del torneo asiático la temporada pasada, además de la coronación con la Supercopa de Arabia Saudí por segunda vez en su historia, y la primera tras 9 años de ausencia.

Y pese a esas contribuciones, el Al-Ahli decidió prescindir de Mahrez tras el final de la temporada pasada, mediante la rescisión unilateral de su contrato, a pesar de que este se prolongaba hasta el final de la temporada actual.

Y desde su salida, el nombre de la estrella argelina se ha vinculado con un regreso a la Roshn Saudi League de nuevo, pero no por la puerta del Al-Ahli, ya que su nombre se relaciona principalmente con el Al-Shabab, además de haber sido uno de los candidatos a incorporarse al Al-Ittihad.

Mahrez puede fichar por cualquier equipo sin necesidad de esperar al periodo de fichajes invernal, dada su condición de jugador libre tras la rescisión de su contrato por parte del Al-Ahli.