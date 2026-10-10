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¡Un desastre de récord! El error tempranero de Manuel Neuer permite al Augsburgo hacer historia en la Bundesliga contra el Bayern de Múnich
Inicio impactante en el derbi bávaro
Se esperaba que la visita del Bayern de Múnich al WWK Arena fuera una prueba exigente para el equipo de Vincent Kompany, pero nadie podía prever la manera catastrófica en la que empezaría el partido. En cuanto el árbitro señaló el inicio del derbi bávaro, el balón fue jugado hacia atrás para Neuer, normalmente conocido por su serenidad y su capacidad de distribución.
Sin embargo, en esta ocasión, su intento de iniciar un ataque desde atrás salió horriblemente mal. En lugar de despejar o encontrar a un compañero, Neuer pareció quedarse a medio camino cuando la oposición le presionó a gran velocidad.
El veterano guardameta, que ha pasado más de una década redefiniendo el papel de «portero-líbero», quedó en evidencia cuando su intento de pase fue bloqueado por Robin Fellhauer. El delantero del Augsburg mostró una anticipación increíble para cerrar el espacio, bloqueando de manera efectiva el despeje de Neuer y quedándose con la definición más sencilla posible ante una portería desprotegida.
- Getty Images Sport
El error de Neuer deja atónito al Bayern
Fue un escenario de pesadilla para los visitantes, que se vieron por detrás en el marcador antes incluso de que la mayoría de los aficionados en el estadio hubieran tomado asiento. El gol dejó atónita a la afición muniquesa desplazada y al banquillo del Bayern mirando con incredulidad mientras su legendario capitán recogía el balón del fondo de la red.
Este revés tan temprano obligó al Bayern a replantear de inmediato su planteamiento táctico, ya que tuvo que abandonar su plan de partido inicial para ir en busca del empate. Para un equipo que presume de dominio y control, encajar de una forma tan caótica supuso un golpe importante para su impulso. El error sirvió como un duro recordatorio de que ni siquiera los jugadores más experimentados son inmunes a los fallos bajo presión en pleno fragor de una rivalidad local.
Fellhauer inscribe su nombre en los libros de historia
El remate de Robin Fellhauer no fue solo una definición clínica y oportunista; fue un momento histórico para el fútbol alemán. El reloj marcaba que apenas habían transcurrido ocho segundos desde el saque inicial hasta que el balón cruzó la línea de gol. Eso significó que Fellhauer había firmado oficialmente el gol más rápido en los 63 años de historia de la Bundesliga. Fue un logro extraordinario para el jugador del Augsburg, que aprovechó a la perfección la confusión en el área del Bayern para grabar su nombre para siempre en los anales de la liga.
Antes de este fin de semana, el récord del gol más rápido de la Bundesliga lo compartían dos nombres destacados. Kevin Volland había fijado previamente la marca al anotar a los nueve segundos con el Hoffenheim contra el Bayern de Múnich en 2015. Esa hazaña fue igualada más tarde por Karim Bellarabi, que logró el mismo tiempo jugando para el Bayer Leverkusen en 2014.
El tanto de Fellhauer a los ocho segundos ocupa ahora en solitario la cima de la lista, rebajando en un segundo completo la anterior marca en una demostración de puro instinto depredador. Los expertos en estadísticas de OptaFranz confirmaron el carácter récord del gol poco después de que el balón tocara la red.
- DiZ-PiX
Neuer, bajo la lupa tras su último error
Mientras la atención estaba puesta en el récord de Fellhauer, el foco acabó inevitablemente sobre Neuer y su toma de decisiones. El jugador de 40 años lleva tiempo siendo objeto de cada vez más preguntas sobre su longevidad y su estado de forma reciente, y este último «error garrafal» hará poco por silenciar a sus críticos.
No es la primera vez que el estilo agresivo de Neuer desemboca en goles encajados, pero el momento de este error en concreto lo hizo especialmente impactante. La tendencia del veterano a asumir riesgos es parte de lo que le convirtió en campeón del mundo y en múltiple campeón de la Champions League, pero, a medida que entra en el ocaso de su carrera, el margen de error se ha reducido.
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